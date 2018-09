Direktvertriebsbranche weiter auf Wachstumskurs

Berlin (ots) - Die Direktvertriebsunternehmen in Deutschlandkonnten 2017 einen Gesamtumsatz von 17,62 Mrd. Euro erwirtschaften.Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz der Branche um 3,7 Prozentgestiegen. Für das Jahr 2018 rechnet die Branche mit einerUmsatzsteigerung von 5,1 Prozent. Das durchschnittliche jährlicheUmsatzwachstum (CAGR) der Direktvertriebsbranche betrug in derletzten Dekade etwa 6,7 Prozent. Die aktuellen Zahlen stammen aus derMarktstudie der Universität Mannheim, die jährlich im Auftrag desBundesverbandes Direktvertrieb Deutschland (BDD) durchgeführt wird."Die Ergebnisse belegen, dass nicht nur die Produkte derDirektvertriebsunternehmen äußerst attraktiv sind. Kunden schätzenauch die individuelle und persönliche Beratung, die derDirektvertrieb als einzige Vertriebsform in dieser Weise bietet",kommentiert Prof. Dr. Florian Kraus von der Universität Mannheim dieZahlen. Dabei bleiben Partyverkauf und die Heimvorführungen auch imJahr 2017 die beliebtesten Vertriebswege (54 Prozent).Die Branche blickt wohlwollend in die Zukunft: Für 2018 erwartenmehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen eine positiveBranchenentwicklung. Jochen Acker, Vorstandsvorsitzender des BDD: "ImVergleich zum Vorjahr hat sich somit der Anteil derjenigen, die einesteigende Bedeutung der Branche erwarten, um 8 Prozent erhöht. DerDirektvertrieb befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs."Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Seit über 50 Jahren setzt sich der Bundesverband DirektvertriebDeutschland (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmendes privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. 1967 alsArbeitskreis "Gut beraten - zu Hause gekauft" gegründet, haben sichdie BDD-Mitglieder zur Einhaltung von Verhaltensstandardsverpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertriebsorgen. Im BDD sind 53 Unternehmen organisiert, die ganzunterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazugehören z.B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Getränke,Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck,Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.Zur StudieIn der Studie der Universität Mannheim werden die Ergebnisse derBefragung von Direktvertriebsunternehmen in Deutschlandzusammengefasst. Ziel der jährlichen Marktstudie ist es, einenEinblick in die aktuelle Situation der Direktvertriebsbranche zugewinnen. An der Online-Befragung der Universität im Frühjahr 2018nahmen mehr als 100 Unternehmen teil.Pressekontakt:Leonie HeitmüllerE-Mail: heitmueller@direktvertrieb.deTelefon: +49 (0)30 - 23 63 56 83Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Original-Content von: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell