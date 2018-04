Direkter Draht zur DNS:NET - Die DNS:NET Gruppe eröffnet in Waltersdorf ihren Flagship-Store

Waltersdorf/Berlin (ots) - Zum zwanzigjährigen Firmenjubiläumeröffnet die DNS:NET ihren ersten Kundenshop für Berlin undBrandenburg am Standort Schönefeld, Ortsteil Waltersdorf. Ab sofortwird dort das DNS:NET Team die Berliner und Brandenburger zu allenFragen rund um ihren schnellen Internetanschluss beraten und zusammenmit dem regionalen Partnernetzwerk, den Highspeed-Partnern ausBerlin/Brandenburg agieren. Colin Rauer, Bereichsleiter Privatkundender DNS:NET, kommentiert: "Wir haben uns gezielt für diesen Standortund die zentrale Lage am Drehkreuz Schönefeld, sozusagen derSchnittstelle Berlin/Brandenburg, entschieden. Die direkteKundenberatung am neuen Standort und schnelle Erreichbarkeit istgenauso wichtig wie der Kontakt zu den Highspeed-Partnern, diejeweils vor Ort in ihrer Region als persönlicher Ansprechpartner rundum den DNS:NET Anschluss präsent sind. Ab sofort können sich imDNS:NET Shop alle Interessenten zu Vertragsangelegenheiten undtechnischen Fragen informieren und die vielfältigenEinsatzmöglichkeiten bei den Kommunikationsprodukten direkt erleben."Zum Auftakt präsentierten sich auch weitere Geschäftsbereiche derDNS:NET Gruppe wie der Geschäftskundenvertrieb und dieImmobilienwirtschaft. Mit seinen drei Hochleistungsrechenzentren,über 120 Mitarbeitern und verschiedenen Projektteams betreut DNS:NETzahlreiche namhafte Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen,Gewerbeansiedlungen, Städte und Gemeinden und ist einer derbedeutenden Partner für die Immobilienwirtschaft bei derKompletterschließung mit Glasfaser sowie Vollversorgung mitInternet-, Telefonie-, TV-Paketen und anderen innovativen Services.Das Motto "20 Jahre schnell" steht für eine ErfolgsgeschichteUnter dem Motto: "20 Jahre schnell" feiert die DNS:NET in diesemJahr mit vielen Aktionen ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Seit derGründung 1998 wächst das Unternehmen kontinuierlich und schafft dabeidurch die stetige Erweiterung des Glasfasernetzes Perspektiven fürFamilien und Arbeitsplätze in ländlichen Regionen. DieErfolgsgeschichte im Kampf gegen weiße Flecken und Schneckeninternethat lange Tradition. DNS:NET hat alleine in den letzten Jahren über800 Technikstandorte aufgebaut, versorgt Hunderte von Städten undGemeinden und ist unter anderem in Brandenburg der größte alternativeBreitbandversorger.Mehr Infos zum Unternehmen und zum Leistungsspektrum auf:www.dns-net.deMehr Infos zur Produktwelt und zur Verfügbarkeit:www.einfach-schneller.deKoordinaten: DNS:NET Shop: Lilienthalpark Waltersdorf,Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld / OT Waltersdorf.Über die DNS:NET Internet Service GmbH:Das Brandenburger/Berliner Telekommunikationsunternehmen wurde1998 gegründet. Die DNS:NET Internet Service GmbH gehört zu denFull-Service Netzbetreibern in Deutschland. DasDienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von IP-basiertenServices für Geschäftskunden sowie Kommunikationspaketen fürPrivatkunden ab. Seit 2007 investiert die DNS:NET gezielt in denInfrastrukturausbau mit Glasfaser und versorgt unterversorgteRegionen mit Highspeed Internetanschlüssen.Pressekontakt:Corporate Communications,presse@dns-net.de,Tel. 030-667 65 128Original-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell