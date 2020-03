Direkte Schäden durch Messeabsagen gehen in die Milliarden - Volkswirtschaftliche Verluste nicht absehbar

Frankfurt am Main (ots) - Fast 440 abgesagte oder verschobene Messen (Stand: 5.März, 12.00 Uhr) zählen die m+a Messemedien (dfv Mediengruppe) auf ihremMesseportal expocheck.com. Zunehmend rücken die ökonomischen Folgen derneuartigen Lungenerkrankung Corona Covid-19 und deren Verbreitung in denVordergrund. Zigtausend Unternehmen verlieren die Möglichkeit, sich den Kundenzu präsentieren und Aufträge an Land zu ziehen. Allein in Deutschland haben dieAbsagen schon rund 47.000 Unternehmen getroffen.Wieviel Umsatz ihnen dadurch entgeht weiß kein Mensch, aber im vergangenen Jahrwurden der Messe Berlin zufolge auf der ITB Berlin Geschäfte für 7 Mrd. Euroabgeschlossen. Messen sind gerade für den breit gefächerten deutschenMittelstand nach wie vor die wichtigste Bühne im B2B-Geschäft. Dervolkswirtschaftliche Schaden durch den Verlust ihrer wichtigsten Plattformen istdaher noch nicht abzuschätzen. Der deutsche Fachverband Famab, in demMessedienstleister organisiert sind, rechnet mit direkten Einbußen vonmindestens 1 Mrd. Euro Schaden nur für seine Branche.Nach den Daten, die den m+a Messemedien vorliegen, sind aktuell in Deutschland39 Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter hochkarätige Leitmessen mitinternationaler Ausstrahlung. Das bedeutet auf Basis der Vorveranstaltungen eineNettofläche von 1.328.966 Quadratmetern, die den Unternehmen für Neugeschäftnicht zur Verfügung steht. In Europa (ohne Deutschland) fehlen rund 90.000Unternehmen aktuell 129 wichtige Messen, um Business zu machen (geschätzteNettofläche: 1,6 Mio. Quadratmeter). In Asien, wo 270 Messen abgesagt oderverschoben wurden, sind gut 220.000 Aussteller betroffen (geschätzteNettofläche: 5 Mio. Quadratmeter).Die Liste mit den Messeabsagen wird laufend aktualisiert.https://www.expodatabase.de/de/articles/125882-coronavirus-fuhrt-zu-messeabsagenPressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60089/4538952OTS: m+aOriginal-Content von: m+a, übermittelt durch news aktuell