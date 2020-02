Direkte Hilfe bei Heuschnupfen, Pollen-Allergie und Co.

München (ots) - Mit den ersten warmen Temperaturen fliegen auch die Pollenwieder - zum Leidwesen der Allergiker, die mit triefenden Nasen, tränenden Augenund belasteten Atemwegen zu kämpfen haben. Heilpraktikerin und Autorin Aruna M.Siewert zeigt in ihrem Ratgeber "Natürliche Anti-Allergika" auf, welcheMaßnahmen effektive Linderung ganz ohne Nebenwirkungen bringen.Pollen sind überall - doch kann jeder Betroffene ein paar Tricks anwenden, umdie Pollenbelastung möglichst gering zu halten:Direkt nach dem Aufstehen kann etwas Kokosöl mithilfe eines Wattestäbchens aufdie Nasenschleimhäute aufgetragen werden. Das Öl legt sich wie eine Schutzsichtüber die Schleimhäute und erschwert es den Pollen, in den Organismuseinzudringen. Vor einem längeren Aufenthalt im Freien sollte diese Prozedurwiederholt werden.Nach Allergenkontakt hilft es, die Nase zu spülen (Nasendusche und -salz aus derApotheke).Die Haare sollten vor dem Waschen nicht ausgebürstet werden. Vor demSchlafengehen können die Haare gewaschen werden - so werden die Pollen vomKopfkissen ferngehalten.Viel trinken hilft, denn viel Flüssigkeit hält die Schleimhäute feucht. Nur sobieten sie einen effektiven Schutz.Rund ums eigene Haus sollten die Rasenflächen möglichst kurz gehalten werden. ImGarten kann man bienenfreundliche Pflanzen einsetzen - denn Pflanzen wieWildrose, Lavendel und Oregano setzen auf Bestäubung durch Insekten statt durchWind und haben meist weniger und schwerere Pollen.Für das Auto bietet sich der Einbau eines Pollenfilters für die Klimaanlage an.Wen die Allergiezeit trifft, findet in "Natürliche Anti-Allergika" weitereTipps, die richtigen Anwendungen und Präparate aus Pflanzenheilkunde undHomöopathie sowie Hintergründe über Entstehung, Symptome und Risikofaktorenverschiedener Allergieformen.Pressekontakt:Gräfe und Unzer VerlagFranziska SedlmayrGrillparzerstraße 1281675 MünchenTelefon: (089) 4 19 81-165E-Mail: franziska.sedlmayr@graefe-und-unzer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16751/4532785OTS: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbHOriginal-Content von: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, übermittelt durch news aktuell