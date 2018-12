Direktbuchungen auf Autopilot: Die Künstliche Intelligenz, die weiß, was Hotelgäste wollen (FOTO)

Amsterdam (ots) -Hotelchamp hat heute 'Autopilot' vorgestellt, eine neueTechnologie, die die Sichtweise von Hoteliers zu ihrerOnline-Kundenerfahrung vollkommen verändern wird."Die heutigen Hotelwebseiten bieten allen Besuchern die gleicheErfahrung, was recht bizarr ist, wenn man bedenkt, wie sehr sichGäste und ihre Vorlieben doch unterscheiden", sagt Kristian Valk, CEOvon Hotelchamp.Hotelchamp will das nun durch die Einführung von Autopilot ändern- einer Künstlichen Intelligenz, die darauf trainiert wurde, dieErfahrung jedes einzelnen Besuchers einer Hotelwebseite zu erkennenund zu personalisieren.Hotels geben bereits große Mengen an Zeit und Geld für dieGäste-Personalisierung aus - angefangen bei E-Mail-Kampagnen und-Kommunikation, bis hin zu Werbung und Treueprogrammen. Jedochkonzentrieren sich all diese Bemühungen auf statische und universelleWebseiten."Die Personalisierung ist bereits der Standard, den Gäste vonHotels erwarten. Die Herausforderung bestand schon immer darin, eineWebseite auf skalierbare und bedeutsame Weise zu präsentieren",erklärt Valk."Tatsächlich kann eine wahrhaft wandelbare Webseiten-Erfahrung,die auf jeden einzelnen Besucher der Webseite zugeschnitten ist, nurdurch Künstliche Intelligenz erreicht werden. Und zwar durch eine,die der richtigen Person und zum richtigen Zeitpunkt die richtigenInformationen, Interaktionen oder Angebote liefert."Hotelchamps Autopilot ist kein Chatbot oder ein 'digitalerConcierge' - er passt statische Hotelwebseiten mithilfe einer Reihevon Marketingtechniken und Werkzeugen individuell an. Durch einenahtlose Integration wird auf diese Weise eine lebendige, interaktiveund personalisierte Erfahrung erschaffen, die die Gäste basierend aufderen Eigenschaften und Bedürfnissen durch den gesamtenDirektbuchungsprozess führt.Das hauseigene Data Science Team von Hotelchamp hat Autopilotanhand von jahrelangen Datenaufzeichnungen und mehreren MillionenA/B-Testversuchen erschaffen, um herauszufinden, was genau Gäste voneiner Direktbuchung überzeugt. Autopilot wendet dieses Wissenmithilfe einer Reihe von Faktoren an; einschließlich Echtzeitdateneiner Hotelwebseite, DSGVO-konformen Einsichten und Verhaltensweisenvon Besuchern sowie der bewährten Verfahren von tausenden Hotels, diemit Hotelchamp zusammenarbeiten.Obwohl das alles kompliziert klingt, muss der Hotelier zumAktivieren von Autopilot sprichwörtlich nur einen Schalter umlegen."Wir haben Autopilot entwickelt, um alles einfacher zu gestalten,und zwar nicht nur für Hoteliers, sondern auch damit Gäste die bestenInformationen auf der Webseite angezeigt bekommen. Autopilot machtBuchungen um einiges einfacher - nicht komplizierter", sagt Valk."Wir sind davon überzeugt, dass Hoteliers durch diese Art vonTechnologie, die der Hotelbranche nun zu Verfügung steht, eine Brückezwischen der Online-Erfahrung und dem persönlichen Service, für denHotels berühmt sind, schlagen können - eine Webseite, die weiß,wonach Gäste suchen, sogar noch, bevor diese es selbst realisieren."Über AutopilotDurch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zum Erkennen vonKundensegmenten und bestimmten Zielgruppen kann Hotelchamps Autopilotjedem Gast automatisch die besten Informationen anzeigen.Autopilot wurde darauf trainiert, Einblicke von Hotelchampshausinternem Data Science Team und Millionen von A/B-Testergebnissenanzuwenden. Mit diesem Wissen und den Echtzeit-Einblicken von derHotelwebseite erkennt und personalisiert Autopilot dieWebseiten-Erfahrung in Echtzeit, um Besucher von einer Direktbuchungzu überzeugen.Alle Werkzeuge von Hotelchamp können jetzt von Autopilot gesteuertwerden, was bedeutet, dass bei der richtigen Zielgruppe, zurrichtigen Zeit auch nur die richtigen Werkzeuge angewendet werden.Dieser Vorgang läuft in Echtzeit ab und ist für jeden einzelnenWebsite-Besucher und zu jedem Zeitpunkt der Buchungsphase vollkommenpersonalisiert.Autopilot schlägt eine Brücke zwischen der digitalen Reise und dempersönlichen Service, für den Hotels berühmt sind - eine Webseite,die weiß, wonach Gäste suchen, sogar noch, bevor diese es selbstrealisieren.Über HotelchampHotelchamp ist die Marketingplattform für Hotels - eine zentraleAnlaufstelle für alle Marketing-Tätigkeiten von Hoteliers. Mit demFokus auf der Verbesserung der Online-Erfahrung bietet HotelchampHotels die Technologie und die Techniken, um ihren Direktkanal zuverbessern. Dank der nahtlosen Integration in die Webseite des Hotelsund der Buchungsmaschine sorgt Hotelchamp für eine wertvolleredigitale Erfahrung für Gäste, mehr Direktbuchungen und höhere Umsätzefür Hoteliers.Pressekontakt:Claire BeheytE: claire@hotelchamp.comT:+31202615422Communication & PR ManagerHotelchampOriginal-Content von: Hotelchamp, übermittelt durch news aktuell