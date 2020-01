Direktbanken weiter auf Erfolgskurs / Mehr als jeder Zweite hat mittlerweile auch ein Konto bei einer Direktbank

Bonn (ots) - Steigende Kosten, Unzufriedenheit mit den Leistungen: Immer mehrMenschen sind von ihrer Bank enttäuscht und denken über einen Wechsel nach (36,4Prozent; 2017: 33,8 Prozent). Beinahe jeder zweite Kontoinhaber (44,3 Prozent)zwischen 18 und 69 Jahren ist damit aktuell wechselbereit oder hat 2019 seineBank gewechselt (7,9 Prozent). Das zeigt die jüngste bevölkerungsrepräsentativeOnline-Befragung im Auftrag der norisbank.Die Beliebtheit von Direktbanken ist ungebrochen: Drei Viertel der befragtenKonsumenten (74,7 Prozent), die 2019 die Bank gewechselt haben, entschieden sichdemnach für eine Direktbank (2017: 67,3 Prozent). 41,8 Prozent von ihnen hattenbislang lediglich ein Konto bei einer Filialbank. Die Konsequenz: Mittlerweilesind insgesamt mehr als die Hälfte der befragten Deutschen (53,3 Prozent) auchbei einer Direktbank Kunde. Weitere 21,9 Prozent der Befragten können sichvorstellen, zu einer Direktbank zu wechseln.Als wichtigsten Grund für den Wechsel nannte mehr als jeder Dritte (39,2Prozent) die Kosten für Bankdienstleistungen wie Kontoführung und Geldabheben,gefolgt von Unzufriedenheit mit den Leistungen ihrer Bank (35,4 Prozent).norisbank steht weiterhin zum kostenlosen Girokonto"Online Services und Online Shopping bestimmen inzwischen unseren Alltag -unabhängig ob jung oder alt. Ein in erster Linie online geführtes, kostenlosesKonto in Verbindung mit den 24/7-Services vieler Direktbanken ist für immer mehrBankkunden eine überzeugende Alternative zur klassischen Bank geworden", istsich Maik Wennrich, Leiter Produktmanagement der norisbank, sicher. "Denn seineBankgeschäfte kostengünstig und bequem rund um die Uhr online, unabhängig vomOrt, zu erledigen, wird dem wachsenden Anspruch der Menschen an Flexibilität undKomfort von jederzeit verfügbaren Dienstleistungen gerecht."Die norisbank bietet als vielfach ausgezeichnete Direktbank - in 2019 sogarzweifach zur besten Direktbank Deutschlands gekürt - nicht nur einehervorragende Produkt- und Servicequalität, sondern auch innovative undkomfortable Banking-Services von namhaften Partnern, wie beispielsweise seit2019 Apple Pay. Während viele Banken ihre Gebühren erhöhen und zum Teil sogarLeistungen reduzieren, baut die norisbank aktuell und perspektivisch ihrLeistungsangebot aus und steht trotzdem weiterhin zum kostenlosen Girokontosowie zur Kreditkarte ohne Jahresgebühr."Mit unserem kostenlosen Top-Girokonto stehen wir unseren Kunden nicht nur ansieben Tagen die Woche rund um die Uhr zur Verfügung, sondern bieten ihnen vieleattraktive Leistungen wie zum Beispiel eine der modernsten Banking-Apps, bei derCash Group innerhalb Deutschlands und auf Wunsch auch weltweit kostenloseBargeldauszahlungen sowie mit der Mastercard Kreditkarte die momentan besteKreditkarte ohne Jahresgebühr", hebt Maik Wennrich hervor.Den "inneren Schweinehund" überwindenEine große Zahl an Bankkunden wagt trotz Unzufriedenheit und steigender Gebührenbei ihrer aktuellen Bank häufig den Wechsel nicht. Die Gründe dafür sindvielfältig: Für manche ist die persönliche Betreuung vor Ort bei einerFilialbank wichtig. Andere scheuen die Begleiterscheinungen eines Wechsels. DieBefragten, die 2019 zwar an einen Wechsel gedacht, den Schritt aber nichtvollzogen haben (36,4 Prozent), schrecken häufig vor dem damit verbundenenAufwand zurück. Das gab mehr als ein Drittel der Befragten (35,6 Prozent) trotzdes üblicherweise angebotenen Kontoumzugsservices an. Jeder Dritte (35,1Prozent) gab als Grund für den letztlich unterlassenen Wechsel an, keine Zeitgehabt zu haben.Die norisbank reagiert auf diese Erkenntnis und macht es Interessierten nochattraktiver, zu wechseln. Neben einem sehr komfortablen Kontoumzugsservice gibtes derzeit ein besonderes Angebot: "Wer jetzt bis 31. März 2020 ein kostenlosesTop-Girokonto bei der norisbank eröffnet, profitiert nicht nur von derTestsieger-Qualität und der Gebühren-Ersparnis, sondern zusätzlich von einer 100Euro Prämie bei Nutzung des Kontoumzugsservices der norisbank", spornt MaikWennrich deshalb alle Unentschlossenen und Wechselbereiten zum Jahresauftakt an.Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.de oder besuchenSie uns auf Twitter https://twitter.com/norisbankÜber die UmfrageDie norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1.003Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlechtbefragt. Die Online-Befragung wurde im Oktober 2019 durchgeführt.Pressekontakt:Pressekontakt der norisbank:Christian JacobsKommunikation & PresseReuterstraße 122, 53129 BonnTel.: +49 (0228)280 45-190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71699/4497779OTS: norisbank GmbHOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell