Direct Line Insurance: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Direct Line Insurance, die im Segment "Schaden- und Unfallversicherung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.08.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 296.43 GBP.

Die Aussichten für Direct Line Insurance haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Direct Line Insurance. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Direct Line Insurance momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Direct Line Insurance überkauft (Wert: 88,05), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Direct Line Insurance wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Direct Line Insurance zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Direct Line Insurance sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 6 Buc, 6 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Direct Line Insurance-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (3 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Direct Line Insurance. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 349,5 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 17,84 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 296,6 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".