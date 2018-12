Direct Line Insurance: Ist das eine Gewinn-Chance?

An der Börse London notiert die Aktie Direct Line Insurance am 18.12.2018, 09:37 Uhr, mit dem Kurs von 3,44 GBP. Die Aktie der Direct Line Insurance wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Direct Line Insurance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Bei Direct Line Insurance konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Direct Line Insurance in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Direct Line Insurance für diese Stufe daher ein "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Direct Line Insurance höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Insurance. Der Unterschied beträgt 3,48 Prozentpunkte (6,5 % gegenüber 3,01 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Direct Line Insurance-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Direct Line Insurance-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 383,6 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 24,75 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (307,5 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Direct Line Insurance somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.