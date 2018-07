Direct Equity: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Franklin Templeton ETF Trust":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Direct Equity, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 mit 0,0041 USD.Nach einem bewährten Schema haben wir Direct Equity auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Direct Equity-Aktie hat einen Wert von 50,39. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,85). Auch hier ist Direct Equity weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,85), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Direct Equity.

Weiterlesen...