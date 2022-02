Diplomatisches US-Personal in Ukraine soll Nacht in Polen verbringen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung verlegt ihr diplomatisches Personal in der Ukraine nach der Eskalation im Konflikt mit Russland vorerst nach Polen. "Aus Sicherheitsgründen werden die Mitarbeiter des Außenministeriums, die sich derzeit in Lwiw aufhalten, die Nacht in Polen verbringen", teilte das US-Außenministerium am Montagabend (Ortszeit) mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen demnach aber regelmäßig zurückkehren, um ihre diplomatische Arbeit in der Ukraine fortzusetzen und konsularische Notdienste zu leisten. Diese Aussage deutet daraufhin, dass die Verlegung langfristiger sein könnte. Medien berichteten, dass eine Rückkehr vom weiteren Verhalten Russlands abhänge.

Die USA hatten bereits vergangene Woche angesichts der extrem angespannten Lage ihre Botschaftsgeschäfte von der ukrainischen Hauptstadt Kiew in die Stadt Lwiw nahe der Grenze zu Polen verlegt. Ende Januar hatte das US-Außenministerium die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen. Auch nicht unmittelbar benötigte Beschäftigte könnten freiwillig ausreisen, hieß es damals. Die aktuelle Maßnahme untergrabe "in keiner Weise unsere Unterstützung für die Ukraine oder unser Engagement für sie", so US-Außenminister Blinken. "Unser Engagement für die Ukraine geht über einen bestimmten Standort hinaus", hieß es weiter.

"Das heutige Vorgehen von Präsident Putin stellt eine erhebliche Eskalation dar und ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Russland den Krieg und nicht die Diplomatie sucht", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums. Man werde sich in den kommenden Stunden mit den Verbündeten und Partnern über das weitere Vorgehen beraten. Die US-Regierung sei entschlossen, "eine diplomatische Lösung zu finden, die einen brutalen und kostspieligen Konflikt vermeidet". Aber die Diplomatie könne nur erfolgreich sein, wenn Russland seinen Kurs ändert. Das US-Außenministerium rief US-Bürgerinnen und -Bürger in der Ukraine erneut zur sofortigen Ausreise aus./nau/DP/zb