Diploma: Tut sie es noch ein Mal?

Diploma, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren", notiert aktuell (Stand 10:42 Uhr) mit 1610 GBP im Plus (+0.69 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Diploma auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Diploma in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für die Diploma sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 5 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Diploma. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 1446 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -9,57 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1599 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,07 und liegt mit 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 22,71. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Diploma auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.