Dinutuximab beta erhält positive Empfehlung für die Behandlung von Hochrisiko-Neuroblastom in Europa

Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire) -EUSA Pharma gab heute bekannt, dass der Ausschuss fürHumanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur einpositives Gutachten ausgestellt hat, in dem er sich zugunsten derMarktzulassung für den Antikörper ch14.18/CHO, Dinutuximab beta zurBehandlung von Kindern ab 12 Monaten mit Hochrisiko-Neuroblastomenausspricht, die vorher eine Induktionschemotherapie erhalten undzumindest teilweise darauf angesprochen haben, woraufhin mitmyeloablativer Therapie und Stammzellentransplantation fortgefahrenwurde, sowie bei Patienten mit einer Krankengeschichte von rezidivenund refraktären Neuroblastomen, mit oder ohne Restkrankheit. BeiPatienten mit einer Krankengeschichte von rezidivierender/refraktärerKrankheit und bei Patienten, die nicht vollständig auf dieErstlinientherapie angesprochen haben, sollte Dinutuximab beta mitInterleukin-2 (IL-2) kombiniert werden. Vor der Behandlung vonrezidivem Neuroblastom sollte jede aktiv fortschreitende Krankheitdurch geeignete Maßnahmen stabilisiert werden[1].Das Neuroblastom ist nach dem Gehirntumor der zweithäufigstesolide Tumor bei Kindern[2] und tritt vor allem bei Kindern unter 5Jahren auf[3] . Dieser Willkommensgruß in Richtung der Zulassung inEuropa bedeutet, dass Kinder, die von dieser aggressiven Krebsartbetroffen sind, besseren Zugang zu neuen monoklonalenAntikörperbehandlungen mit Dinutuximab beta einen Schritt näherkommen.Allein in Europa wird jedes Jahr bei rund 1.200 Kindern einNeuroblastom diagnostiziert[4], eine seltene Krebsart, die von denZellen der Neuralleiste ausgeht, die an der fötalen Entwicklung desNervensystems und anderer Gewebe beteiligt sind[2]. Bestimmte Artenvon Neuroblastomen breiten sich schnell aus; das heißt, fast dieHälfte der Kinder haben bei der Diagnose bereits einfortgeschrittenes Stadium erreicht oder gelten als"Hochrisiko"-Patienten und haben damit eine schlechte Prognose.Dinutuximab beta bietet diesen Kindern als Erstlinientherapie oderdenjenigen, die auf andere Behandlungen nicht angesprochen haben odertrotz intensiver Bestrahlung und Chemotherapie rückfällig gewordensind, neue Hoffnung.Dr. Holger Lode, Professor und Vorsitzender der Abteilung fürallgemeine Kinderheilkunde und pädiatrische Hämatologie und Onkologiean der Medizinischen Universität in Greifswald, sagt dazu: "DieZulassung von Dinutuximabl beta (ch14.18/CHO) für die Behandlung vonKindern mit Neuroblastomen ist ein wichtiger Meilenstein auf unsererlangen Reise. Dieser Anti-GD2-Antikörper wird schon seit Jahrzehntenfür die Behandlung von Kindern mit einer Krebsart genutzt, die fürdie meisten Todesfälle in der pädiatrischen Onkologie verantwortlichist, allerdings nur im Rahmen von klinischen Studien. In Deutschlandhat sich ch14.18 bis Anfang des Jahres 2000 in der NB97-Studie alswirksam erwiesen, doch die begrenzte Verfügbarkeit dieses Antikörpersals experimentelles Mittel führte dazu, dass Patienten mitNeuroblasmen über einen langen Zeitraum nur schwer Zugang zu eineraktiven und effektiven Therapie hatten. Mit der Zulassung vonDinutuximab beta durch die Europäische Arzneimittel-Agentur gehtdiese Einschränkung zu Ende und erlaubt nicht nur die Behandlung,sondern auch kontinuierliche klinische Forschung, um das Prinzip derImmuntherapie beim Neuroblastom weiter zu optimieren, was ein großerSchritt nach vorn für Neuroblastom-Patienten, ihre Eltern undFamilien ist." Er fuhr fort: "Der Erfolg dieser Geschichte geht aufden Beitrag einer großen Anzahl von Menschen und Organisationenzurück, die sich der Entwicklung dieses Antikörpers zu einemzugelassenen Medikament verschrieben haben. Sie kommen aus derWissenschaft, der pädiatrischen Onkologie und insbesondere vonApeiron Biologics und EUSA Pharma. Alle Beteiligten habenherausragende Leistungen in Bezug auf Engagement, Flexibilität unddie daraus resultierende Fähigkeit, große Herausforderungen auf demEntwicklungsweg zu überwinden, erbracht."Steve Richards, CEO von Solving Kids' Cancer Europe, einerWohltätigskeitsgesellschaft für Neuroblastomkranke, fügte hinzu:"Trotz intensivster Behandlungsschemata bedeutet dasHochrisiko-Neuroblastom nach wie vor ein Todesurteil für mehr als dieHälfte der diagnostizierten Kinder. DieAnti-GD2-Monoklonalantikörper-Therapie ist eine wichtige Waffe imKampf gegen diese verheerende Krankheit geworden und gilt alsStandard der Versorgung durch Ärzte und Eltern gleichermaßen. Dieheutige positive Stellungnahme bedeutet, dass Kindern in Zukunft diebeste Überlebenschance geboten wird, was das Mindeste ist, das diesenunschuldigsten Krebspatienten zusteht."Dinutuximab beta wird zurzeit in Europa im Rahmen einesManaged-Access-Programms als Teil der Behandlung vonHochrisiko-Neuroblastom verwendet. Dies wurde erstmals von ApeironBiologics eingeführt, dem Unternehmen, das Dinutuximab beta zusammenmit der Akademikergruppe von SIOPEN entwickelt hat,[5] wasanschließend durch die EUSA fortgesetzt wurde, die weltweit dieexklusiven Vermarktungsrechte an Dinutuximab beta besitzt.Im Anschluss an die positive Stellungnahme des CHMP wird dieEuropäische Kommission nun bis spätestens Ende Mai eine förmlicheEntscheidung treffen, und wenn Dinutuximab beta zugelassen wird, wirdes für den Einsatz in 28 Ländern der Europäischen Union bei Kindernmit Hochrisiko-Neuroblastom indiziert sein, die zumindest teilweiseauf Induktionschemotherapie, gefolgt von myeloablativer Therapie undStammzelltransplantation angesprochen haben, sowie bei Kindern miteiner Geschichte von rezidivierender oder refraktärer Erkrankung.REDAKTIONELLE HINWEISEÜber Dinutuximab betaDinutuximab beta ist ein monoklonaler chimärer Antikörper, derentwickelt wurde, um gezielt ein spezifisches Antigen, GD2, inNeuroblastom-Zellen anzugreifen. Es wurde in klinischen Studien zumHochrisiko-Neuroblastom mit mehr als 1000 Patienten untersucht, diebis heute damit behandelt wurden. Dinutuximab beta hat dieOrphan-Drug-Bezeichnung in den USA und der EU und EUSA plant, dasProdukt im Jahr 2017 für die Zulassung in den Vereinigten Staateneinzureichen.Dinutuximab beta ist zurzeit im Rahmen einesManaged-Access-Programms erhältlich. Weitere Informationen darüber,wie medizinisches Fachpersonal auf das Programm zugreifen kann,finden Sie auf der Website von EUSA Pharma.Über EUSA PharmaEUSA Pharma, gegründet im März 2015, ist ein spezialisiertespharmazeutisches Unternehmen, das in ganz Europa und den USAkommerziell tätig ist und über ein breit angelegtes Vertriebsnetz inetwa 40 weiteren Ländern verfügt. Das Managementteam besteht aushöchst erfahrenen Pharmazeutikprofis mit weitreichender Erfahrung undnachgewiesenen Erfolgen bei der erfolgreichen Identifizierung,Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen Medikamenten, dieFortschritte bei der Pflege der Patienten ermöglichen und dasWohlbefinden der Patienten steigern. Weitere Informationen erhaltenSie unter: http://www.eusapharma.com.Quellen1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP, Ausschussfür Humanarzneimittel). Zusammenfassung des Sachverständigen -Dinutuximab beta Verfügbar unter: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/03/news_detail_002712.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 Letzter Zugriff im März 2017.2. SIOPEN. Neuroblastoma. Verfügbar unter:http://www.siopen.org/neuroblastoma. Letzter Zugriff im März 2017.3. Macmillan Cancer Support (Macmillan-Krebshilfe). Neuroblastoma inChildren (Neuroblastome bei Kindern). L.E.K-Analyse von Tulla et al; Laranaga et al; Italienisches Tumorregister; Cancer Research UK; NAACCR; EUROSTAT; Statistisches Bundesamt der USA.
5. http://www.apeiron-biologics.com.
Datum der Erstellung: März 2017
NP/GLB/ISQ/2017/03.01