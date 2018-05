Dino-Abenteuer JURASSIC WORLD kehrt mit FBW-Auszeichnung ins Kino zurück/Auch mit Prädikat im Kino: Das Debüt BACK FOR GOOD und das romantische Teenie-Drama LETZTENDLICH SIND WIR DEM UNIVERSUM EGAL

Wiesbaden (ots) - Nachdem im ersten Teil des Franchise-RebootsJURASSIC WORLD der Saurierpark Isla Nublar evakuiert werden musste,kehren nun im zweiten Teil DAS GEFALLENE KÖNIGREICH (Start: 6. Juni)die Wissenschaftler zurück in den Park. Sie wollen die verbliebenenDinos vor dem Aussterben retten und auf eine andere Insel umsiedeln.Letztlich aber werden auch sie wieder getäuscht. Denn hinter denUmsiedlungsplänen steht die perfide Idee, die Urzeitriesen fürKampfeinsätze zu nutzen und gewinnbringend zur Auktion zu geben. Fürdie fünfköpfige Expertenrunde der FBW, die dem Film das Prädikat"wertvoll" verleiht, ist DAS GEFALLENE KÖNIGREICH ein überzeugenderGenrefilm, "der gekonnt auf der Klaviatur der Emotionen zu spielenweiß und die Zuschauer über seine Spannungsbögen begeistern kann".Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/jurassic_world_das_gefallene_koenigreichEx-Reality-TV-Sternchen Angie kommt aus dem Drogenentzug und willins Dschungelcamp. Der Traum platzt, ihre alten Freunde wollen nichtsmehr von ihr wissen. Und so muss sie wieder in ihr Heimatkaff zuihrer spießigen Mutter Monika und der 14jähigen Schwester Kikiziehen. Als Monika ins Krankenhaus kommt, ist Angie gezwungen, sichum Kiki zu kümmern, die wegen ihrer epileptischen Anfälle einenhässlichen Schutzhelm tragen muss. Und bald schon erscheint Angie,die sich mit ihrer großen Klappe von niemandem etwas gefallen lässt,als der rettende Engel. Für Mia Spenglers Debütspielfilm BACK FORGOOD (Start: 31. Mai) war Kim Riedle, die in der Hauptrolle als Angiebrilliert, bereits für den Deutschen Filmpreis nominiert. Und auchdie unabhängige FBW-Jury war beeindruckt von der Leistung desgesamten Ensembles. In ihrer Begründung für das höchste Prädikat"besonders wertvoll" schreibt sie: "Die Jury war sehr angetan von dergroßen Energie mit der Hauptdarstellerin Kim Riedle den Film trägt.Das Milieu, in dem Angie sich bewegt, wird glaubwürdig dargestellt,ohne es abzuwerten. Der Film zeigt die Probleme des Erdrückt-Werdensund Entfliehens, die in jeder Schicht der Gesellschaft vorkommen.Einen zusätzlichen Mehrwert erhält BACK FOR GOOD durch die genaueZeichnung der Youtube-Community, in der sich die Schüler bewegen.Ohne erhobenen Zeigefinger werden Fragen nach der sozialen Toleranzgestellt und wie man mit Leuten, die anders sind, umgeht. Diedynamische Kamera ist adäquat und funktional eingesetzt, unterstütztvon einer stimmigen Lichtsetzung bleibt sie eng an den Hauptfiguren.Hervorzuheben sind auch Ausstattung, Kostüme und der mitreißendeSoundtrack."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/back_for_goodEbenfalls am 31. Mai startet mit LETZTENDLICH SIND WIR DEMUNIVERSUM EGAL ein berührendes Teenie-Drama, das auf demgleichnamigen Roman von David Levithan basiert. Regisseur MichaelSucsy gelingt dabei, so die FBW-Jury, ein bemerkenswerter undungewöhnlicher Liebesfilm, "der insbesondere auch (aber keineswegsausschließlich) für ein jugendliches Publikum zu empfehlen ist".Erzählt wird die Liebe der 16-jährigen Rihannon zu "A", einer Seele,die in keinem eigenen Körper geboren wurde, sondern deren Schicksaldarin besteht, täglich in einem anderen aufzuwachen. "Sucsy zeigtsich in keiner Weise interessiert am Fantasy-Aspekt der Geschichte,die sich zweifelsohne mit großem Effektaufwand ausschlachten ließe.Vielmehr siedelt er den Film so gekonnt im Alltag der jugendlichenProtagonisten an, dass das paranormale Moment vom Zuschauer schnellals gegeben akzeptiert wird. Und so bleibt viel Raum für die indieser Grundidee verborgenen Botschaften, sich nachhaltig zuentfalten." Die Jury vergibt hierfür das Prädikat "besonderswertvoll". Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den"ausgesprochenen Jugendfilm" in ihrer neu geschaffenen Kategorie"14+" für Zuschauer ab 14 Jahren, die "bereit sind, sich auf dieaußergewöhnliche Thematik einzulassen". Sie empfiehlt den Film mitvier von fünf Sternen.Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/letztendlich_sind_wir_dem_universum_egalhttps://www.jugend-filmjury.com/film/letztendlich_sind_wir_dem_universum_egalMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com.Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonderswertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurysmit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganzDeutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligenGenres.Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnenund Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt neun Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige. Seit neuestem mit einem Standort auch in Berlin undjetzt auch mit Empfehlungen in der Kategorie "14+". 