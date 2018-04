Dingliche Eintragung wichtig / Sonst kann es bei Sondernutzungsrechten später Probleme geben (FOTO)

Berlin (ots) -Wer sicher gehen will, dass ihm eingeräumte Rechte auf einerSondernutzungsfläche auch wirklich dauerhaft Bestand haben, dersollte auf einer dinglichen Eintragung im Grundbuch bestehen. So istes nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS demUrteil eines Zivilsenates zu entnehmen. (OberlandesgerichtDüsseldorf, Aktenzeichen I-3 Wx 46/17)Der Fall: Dem Eigentümer einer Wohnungseigentumseinheit wurde dasRecht eingeräumt, die nicht überbauten Teile eines Grundbesitzes alsKfZ-Stellplatz zu nutzen - und zwar unter Ausschluss aller übrigenMiteigentümer. Doch im Anschluss an diese Erlaubnis erfolgte nichtdie mögliche und bewilligte Eintragung dieser Sondernutzungsrechteins Grundbuch. Das erwies sich für die Rechtsnachfolger desBetroffenen als ein schwerer Fehler.Das Urteil: Die Oberlandesrichter stellten fest, dass eine erneuteBewilligung zur Eintragung von Sondernutzungsrechten an denStell-plätzen erforderlich sei. Im Urteil hieß es: "DieSondernutzungsrechte mögen (...) zwar zunächst wirksam vereinbartworden sein, sind aber mangels Eintragung nicht "verdinglicht"worden, so dass die nachfolgenden Eigentümer und sonstigen dinglichBerechtigten diese nicht gegen sich gelten lassen müssen."Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell