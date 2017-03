--------------------------------------------------------------"Doppelleben"-Clip ansehenhttp://ots.de/gvKb8--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -"Ben böyleyim - Ich bin so wie ich bin", singt Elif auf demTitelstück ihres neuen Albums "Doppelleben" das am 26. Mai 2017veröffentlicht wird."Ben böyleyim - Ich bin so wie ich bin", mit diesen Worten begibtsich Elif zugleich auf die Suche nach ihrer Heimat. Dabei geht esnicht um Geografie, Elifs Geschichte ist keine Geschichte einer Fragenach Zugehörigkeit, zwischen dem Land, in dem sie geboren wurde, unddem Land, aus dem ihre Ahnen stammen. Elifs Suche ist mehr als das.Sie ist kleiner, individueller und damit schon wieder viel größer,weil sie uns alle betrifft. Die 24-jährige Berlinerin stellt sich derFrage, wieso die meisten von uns ein Leben zwischen den Stühlenführen.Das beeindruckende Video zu "Doppelleben" kann man hier sehen:https://www.youtube.com/watch?v=gJXD06Ei5FA&t=26sElifs Texte auf "Doppelleben" sind klar und offen. Immer wiederwird sie von Künstlerkollegen, von Freunden und ihrer Familiegefragt, ob sie sich nicht verletzlich mache, wenn sie all ihreGefühle in der Musik offenlege. "Ich verstehe diesen Gedankenüberhaupt nicht", sagt die Sängerin. "Ich finde, im Gegenteil, dassman sich eher unangreifbarer macht, wenn man die Dinge auf den Tischlegt und sagt: 'Hier, das ist mein Leben. Das sind meine Ängste,meine Träume, mein Sein.' Was gibt es da dann noch zu attackieren?"Das Ergebnis sind 13 Lieder, 13 Chansons voller Melancholie, abernoch wichtiger: voller Optimismus. Elif singt von Liebe in all ihrenFacetten, von der Beziehung zu den Eltern, dem Verliebtsein, vomKaputtgehen und Neuwerden. Und sie umarmt dabei jede dieser Facettenaus vollem Herzen. "Anlauf nehmen" heißt eines der Lieder, "Umwegegehen" ein anderes."Doppelleben" ist im Leben entstanden, nicht am Schreibtisch. DieSongs sind Abbilder der Momente und Erfahrungen, die die jungeKünstlerin in den vergangenen drei Jahren gemacht hat. Sie erzählenvon einer Zeit im Aufbruch, innerlich wie äußerlich. Die Stimmung desAlbums ist nachdenklich, aber hoffnungsvoll. Überhaupt, das größteThema in Elifs Arbeit ist die Aufrichtigkeit. "Ich nehme mir dieFreiheit, die Dinge so zu sagen wie sie sind", sagt Elif. "Weil ichglaube, dass das gerade diese Freiheit ist, die man sich als Künstlerleisten sollte."Elif steht auf Anfrage für Interviews zur Verfügung.Weitere Informationen:http://www.elif-musik.de/http://www.universal-music.de/elif/home"Doppelleben" ist so aufrichtig, dass es schon jetzt eine eigeneSeele hat. "Für mich", sagt Elif, "ist das Texten von Songs einemenschliche Arbeit, die Entstehung von Musik aber hat etwasUniverselles. Manchmal kommen die Melodien einfach von irgendwoherangeflogen. Und auch wenn die Texte im Nachhinein entstehen, ist dadiese Melodie die mehr als tausend Worte spricht. Jedes Stück ist wieeine Seite in einem Tagebuch, in dem ich nachlesen kann wer ich bin:Heimat - eigentlich sollte das der Ort sein, an dem manbedingungslos geliebt wird. Dafür aber muss man sich zu erkennengeben, zeigen wer man ist. Elif verließ mit 19 Jahren ihr Elternhausin Moabit, weil sie genau das nicht konnte. "Meine Eltern sind ehermit konservativeren Werten erzogen worden, ich dagegen bin vielfreier aufgewachsen. Dadurch entstand mit den Jahren einUngleichgewicht. Irgendwann konnte ich zuhause nicht mehr so sein,wie ich wirklich bin." Eine Zerrissenheit, die Elif jahrelangbeschäftigt. In "Doppelleben" singt sie: "Wollt ihr denn nicht hören/ Was in meinem Herzen klingt ", und entwickelt wenig später gleichselbst die Lösung: "Ich will euch alles sagen können / Damit ihr sehtund versteht, wer ich bin / Ich will euch alles fragen können / Damitich weiß, was noch geht, und wohin."Elif weiß, dass der Weg nach Hause eine immerwährende Reise ist.Für sie, aber auch für jeden anderen: "Wir wollen doch alleirgendwann an einem Ort ankommen, an dem wir ganz und gar verstandenwerden." Elif hat sich auf den Weg gemacht.Pressekontakt:Florian.Striedl@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell