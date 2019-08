Das Ding ist durch! Wir befinden uns im monetären Endspiel!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Krise kommt und kann nicht mehr verhindert werden!

Da ist sich Marc Friedrich von



Friedrich & Weik sicher. Was Sie jetzt noch tun können um

Ihr Geld zu schützen erfahren Sie im Interview mit Lukas Hässig von

insideparadeplatz.ch. Marc Friedrich sagt ganz klar: Der "point of

no return" wurde überschritten und die kommenden Krise wird 2008 in

den Schatten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung