"Das Ding des Jahres" und "Big Brains - Geniale Erfindungen": ProSieben startet den Erfinder-Mittwoch am 29. Januar (FOTO)

Unterföhring (ots) - Ein Mikroplastikfilter für die Waschmaschine. Ein Fußboden,der Strom erzeugt. Eine mitwachsende Matratze. Ein eigener, platzsparenderPaket-"Briefkasten" für Zuhause. Eine neuartige Verpackung aus Zellulose.ProSieben startet den Erfinder-Mittwoch mit der dritten Staffel "Das Ding desJahres" und 56 neuen Erfindungen aus allen Lebensbereichen. Darunter zum erstenMal zehn Jugend-Erfindungen, die von ihren jungen Tüftlern vorgestellt werden.Los geht's am 29. Januar 2020, um 20:15 Uhr."Mich beeindruckt die Qualität der Erfindungen - also wie innovativ, praktisch,aber auch ausgereift die Produkte sind. Das hat sich von der letzten zu dieserStaffel nochmal stark gesteigert und macht Spaß anzugucken", sagt ExpertinLea-Sophie Cramer. Joko Winterscheidt ergänzt: "Ich habe das Gefühl, die Showist bei den Erfindern angekommen. Wir haben diesmal Erfinder dabei, die ihreErfindung 20 Jahre 'im Keller' ruhen ließen und jetzt bei uns präsentieren. Dasempfinde ich als Vertrauensbeweis für die Show. Wir nehmen jede Erfindung ernstund schätzen sie."Direkt im Anschluss an "Das Ding des Jahres" zeigt ProSieben "Big Brains -Geniale Erfindungen" (23:00 Uhr). Dort stellt Aiman Abdallah Innovationen vor,die vielleicht noch nicht jeder kennt, und beleuchtet die Geschichten und klugenKöpfe hinter den Erfindungen.So läuft "Das Ding des Jahres" 2020In jeder Show präsentieren zehn Erfinder in fünf Duellen ihre "Dinge", davonjeweils ein Jugend-Duell. Das Kompetenzteam aus AMORELIE-Gründerin Lea-SophieCramer, den Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowieREWE-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog nimmt auch 2020 die vorgestelltenErfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe, bevor dasStudio-Publikum abstimmt: Welche Erfindung gewinnt das Duell? Welche Erfindunggeht ins Finale? Welcher Erfinder präsentiert "Das Ding des Jahres" und gewinnt100.000 Euro? Die jugendlichen Tüftler treten in einem eigenen Wettbewerb an.Für den Sieger der Jugend-Duelle gibt es eine Ausbildungsförderung in Höhe von5.000 Euro. Erfinder und Produzent von "Das Ding des Jahres" ist Stefan Raab mitRaab TV. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann. 2019 punktete die zweiteStaffel der ProSieben-Reihe in der Prime Time am Dienstag mit einemdurchschnittlichen Marktanteil von 12,0 Prozent (Zuschauer 14-49 Jahre) undkonnte den Zuschauerschnitt um 0,7 Prozentpunkte steigern (1. Staffel 2018: 11,3Prozent).Der ProSieben-Erfinder-Mittwoch am 29. Januar 2020:"Das Ding des Jahres" um 20:15 Uhr"Big Brains - Geniale Erfindungen" um 23:00 UhrBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TVDeutschland | Business Intelligence Erstellt: 03.01.2020Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4484247OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell