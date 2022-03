Das Ding mit den Emotionen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es ist aktuell auf den ersten Blick für einen Börsenanleger eine Zeit, in der man in Anbetracht des Ukrainekriegs, steigender Energiepreise und konstant hohen Inflationsdaten vielleicht ein bisschen den Fokus für das Wesentliche verlieren könnte. Ich spreche an dieser Stelle im Konjunktiv, denn es ist ja nur eine Annahme – Sie werden...