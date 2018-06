Dine Brands Global: Aktienanalyse vom 30.06.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Dine Brands Global unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants". Die Dine Brands Global-Aktie notierte am 28.06.2018 mit 77,62 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Dine Brands Global nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dine Brands Global führt bei einem Niveau von 45,36 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 34,52 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Dine Brands Global nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants. Der Unterschied beträgt 0,35 Prozentpunkte (3,07 % gegenüber 2,72 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Die Dine Brands Global ist mit einem Kurs von 77,62 USD inzwischen +6,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +32,05 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.