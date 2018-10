Dimension Data eröffnet Zentrum für digitale Arbeitsplatzkonzepte im Silicon Valley

Bad Homburg (ots) - Moderne Arbeitsplatzkonzepte werden fürUnternehmen in Deutschland immer wichtiger. Um sie erfolgreichumzusetzen, kommt es auf eine fortschrittliche Unternehmenskultur undentsprechende IT-Ausstattung an. Auf der technologischen Komponenteder Arbeitswelt von morgen liegt der Fokus des neuen "DigitalWorkplace Center of Excellence" von Dimension Data. Vomkalifornischen Silicon Valley aus erprobt der IT-Dienstleisterzusammen mit Partnern neue Arbeitsplatztechnologien und -konzepte fürUnternehmen weltweit. Auch Besuchern steht das Zentrum offen.Innovative Ideen für den Arbeitsplatz von morgen! Mit dem AnfangOktober eröffneten "Digital Workplace Center of Excellence" bautDimension Data seine Expertise im Bereich Arbeitsplatz der Zukunftweiter aus. Das Zentrum, das Teil des NTT Global Innovation Centersder NTT Gruppe in Palo Alto ist, ist ein Ort fürTechnologievernetzung, -weiterentwicklung und Austausch. Dort testetund präsentiert Dimension Data unter anderem Collaboration- undSecurity-Tools, intelligente, digitale Workspace-Plattformen undoptimierte Endgeräte führender Anbieter wie Cisco, VMare und Apple.Um die Benutzerfreundlichkeit und das Zusammenspiel der verschiedenenTechnologien zu verbessern, kommen Dimension Data Endpoint LifecycleManagement (ELM) Services zum Einsatz."Das Digital Workplace Center of Excellence zeigt anschaulich, wiedie Zukunft der Arbeit aussehen wird. Die Entwicklungen vor Ortkommen auch Unternehmen und Arbeitnehmern in Deutschland zugute",betont Ellen Kuder, Director Digital Workplace bei Dimension DataDeutschland. "Mitarbeiter werden zunehmend flexibler und nicht nurvom Büroschreibtisch aus arbeiten. Um die nötigen Rahmenbedingungenzu schaffen, sollten Unternehmen nicht nur in modernste Sprach-,Video- und Endnutzerlösungen investieren. Sie müssen auch sichereIT-Infrastrukturen schaffen, die von überall aus zugänglich sind undneue, innovative Formen der Zusammenarbeit ermöglichen."Auch Besuchern steht das Center of Excellence offen. Sie könnensich über die neuesten Technologien und Trends zum Arbeitsplatz derZukunft informieren und mit den Experten von Dimension Dataaustauschen.Folgende Technologien sind unter anderem vor Ort im Einsatz:- Sicherheitslösungen zur Verhinderung von Phishing-Angriffen, zumSchutz kompromittierter Anmeldeinformationen und zur Erkennungbösartiger Anwendungen- Moderne Kollaborationslösungen zur drahtlosen Präsentation, fürWhiteboard-, Video- oder Audiokonferenz und zur Kommentierunggemeinsamer Inhalte- Lösungen zur optimalen Bereitstellung und Verwaltung vonEndpunkten in einer von mehreren mobilen Geräten genutztenUmgebung- Plattformen zur Erfassung von Raum- und Technologienutzung, zurbesseren Visualisierung von Terminplänen undArbeitsplatzanalysen- Lösungen für die einfache und sichere Bereitstellung undVerwaltung von Anwendungen auf jedem Gerät durch die Integrationvon Zugriffskontrolle, Anwendungsmanagement undMultiplattform-Endpunktmanagement"Unternehmen, die diesen Neuerungen aufgeschlossen gegenüberstehenund in den Arbeitsplatz der Zukunft investieren, profitierendoppelt", so Ellen Kuder. "Denn die neuen Technologien undMöglichkeiten der Zusammenarbeit fördern nicht nur die Entwicklunginnovativer Geschäftsmodelle und Prozesse, sondern führen auch zumotivierteren und qualifizierteren Mitarbeitern."Über Dimension DataDimension Data befähigt Unternehmen, die Chancen derDigitalisierung zu nutzen und die digitale Transformation imUnternehmen umzusetzen. Der IT-Dienstleister begleitet seine Kundenin allen Phasen des technologischen Wandels, wobei der Fokus aufdigitalen Infrastrukturen, Hybrid Cloud, Workspaces for tomorrow,Cybersecurity und Network as the Platform liegt. Dimension Data istoffizieller Technologiepartner der Amaury Sport Organisation,Ausrichter der Tour de France, und Titelpartner des südafrikanischenRadrennteams Dimension Data/Qhubeka. Mit einem Umsatz von 8 Mrd.US-Dollar und Niederlassungen in 57 Ländern ist Dimension Data seit2010 Teil der NTT Group. Zur NTT Gruppe in Deutschland gehören nebenDimension Data die Unternehmen Arkadin, e-shelter, itelligence, NTTCommunications, NTT DATA und NTT Security. In Deutschlandrepräsentiert die NTT Gruppe rund 5.300 Mitarbeiter und einen Umsatzvon mehr als 1,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen zur globalenNTT Group finden Sie auf www.ntt-global.comWeitere Informationen unter:Web: https://www.dimensiondata.com/de-DEBlog: http://de.blog.dimensiondata.com/Twitter: https://twitter.com/DimensionDataDePressekontakt:Für weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:Dimension Data GermanyThomas GambichlerManager Marketing & PRTel.: +49 (0) 6172 6808-214Mobil: +49 (0) 162 2514 676E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.comOriginal-Content von: Dimension Data Germany AG & Co., übermittelt durch news aktuell