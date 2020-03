Dillistone: Glauben Sie das?

Für die Aktie Dillistone stehen per 02.03.2020, 10:12 Uhr 32 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Dillistone zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Wie Dillistone derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dillistone-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 35,83 GBP. Der letzte Schlusskurs (28 GBP) weicht somit -21,85 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 27,35 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,38 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Dillistone ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Dillistone-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Dillistone lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Dillistone in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Dillistone schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,45 % und somit 0,03 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,42 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".