Dillinger verzeichnet Rekordproduktion

Die Dillinger Gruppe, zu der auch die Dillinger Hüttenwerke zählen, hat 2017 so viel Stahl produziert wie in den letzten fünf Jahren nicht.



"Bei Bramme und Blech haben wir Dimensionsrekorde erzielt", sagte Technik-Vorstand Bernd Münnich am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz in Dillingen. Die Produktion der Walzwerke in Dillingen und in Dunkerque, der 100 prozentigen Tochtergesellschaft Dillinger France, sei um 8,6 Prozent auf 2,042 (2016: 1,882) Millionen Tonnen gestiegen.

Trotz der weiterhin massiven Überkapazitäten und hohen Importmengen im Grobblechmarkt sei es gelungen, Mengen und Erlöse zu steigern, sagte Vorstandssprecher Fred Metzken. Die Umsatz- und Ergebniszahlen in der Gruppe seien deutlich verbessert worden.

Das konsolidierte Ebit, das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern, belief sich 2017 auf 87 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte es noch bei minus 80 Millionen Euro gelegen. Wie das Ergebnis unterm Strich ausfiel, gab Dillinger nicht bekannt.