Digitalstudie TECHBOOK.de: Jüngere Nutzer streamen Musik mit Spotify, ältere lauschen Amazon Music

Berlin (ots) - Die aktuelle Umfrage von TECHBOOK.de und derDeutschen Telekom zeigt: Auf Spotify streamen vor allem jungeMenschen ihre Musik am liebsten, auf Hörweite folgt Amazon.Gemeinsam streamt es sich schöner: Der durchschnittliche Nutzervon Musikstreaming-Diensten ist jung, männlich - und in einerBeziehung. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktforschungsstudie"Digitale Familienkommunikation", die das Münchner TNS-Institut imAuftrag von TECHBOOK.de, dem Portal von BILD für Technik unddigitalen Lifestyle, und der Deutschen Telekom bis September 2017 inOnline-Befragungen mit insgesamt 2.000 Teilnehmern von über 18 Jahrendurchführte.Erste Wahl beim Musik-Streaming ist Spotify: 17 Prozent derBefragten nutzen diesen Dienst regelmäßig, gefolgt von Amazon Music(14 Prozent) und Google Music (8 Prozent). Den vierten Platz teilensich Apple Music und Deezer (7 Prozent) knapp vor Napster. DieSchlusslichter stellen gemeinsam Ampya, Juke und Tidal dar (jeweils 5Prozent).Am liebsten streamen junge Paare MusikBesonders jüngere Musikhörer zwischen 18 und 29 Jahren nutzenStreaming-Dienste. Spielen 39 Prozent in dieser Altersgruppe ihreMusik digital bei Spotify ab (Amazon Music: 22%), nutzen nur noch 10Prozent der Menschen zwischen 40 und 49 Jahren das Streaming-Angebot(Amazon Music: 13%). Darüber hinaus sind mehr als zwei Drittel derAbonnenten von Spotify Männer (68 Prozent). Anwender des KonkurrentenAmazon Music sind hingegen durchschnittlich fünf Jahre älter als beiSpotify (37 Jahre) und zu 64 Prozent männlich. Der Großteil derNutzer digitaler Musikdienste ist zudem in einer Beziehung (Spotify:73 Prozent, Amazon Music: 76 Prozent).Überwiegend Angestellte in Großstädten sind Kunden von Spotify undAmazonDie Befragung ergab darüber hinaus, dass primär Menschen mit einemfesten Einkommen Amazon Music und Spotify nutzen. Einfache, mittlereund qualifizierte Angestellte machen dabei die größte Gruppe derHörer aus (Spotify: 35 Prozent, Amazon Music: 41 Prozent).Berufsgruppen mit einem eher ungewissen Einkommen wie Selbstständigeoder Freiberufler verzichten dagegen eher auf gestreamte Musik.Die Studie stellt auch einen Zusammenhang zwischen Ortsgröße undStreaming-Nutzung fest. Demnach haben Streamingdienste die meistenHörer in Großstädten mit 500.000 Einwohnern und mehr: 23 Prozentnutzen dort Spotify, 17 Prozent Amazon Music. In kleinen Dörfern mitweniger als 5.000 Bewohnern spielt Musikstreaming hingegen kaum eineRolle, dort sind es nur 7 Prozent (Spotify) bzw. 8 Prozent (AmazonMusic).Pressekontakt:Axel Springer SEChristian SenftLeiter BILD-KommunikationTel: +49 30 2591 77610christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell