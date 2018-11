Digitalsteuer: Macron fordert Einigung mit Deutschland bis Dezember

PARIS (dts Nachrichtenagentur) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hält an den Plänen fest, die Bundesregierung für eine europäische Digitalsteuer zu gewinnen. "Ich hoffe sehr, dass wir die Digitalsteuer mit den Deutschen bis Dezember hinbekommen", sagte Emmanuel Macron der Wochenzeitung "Die Zeit" am Rande eines Vortrags vor Unternehmern in Lothringen. Die deutsche Digitalwirtschaft und auch die Bundesregierung hatten wiederholt Zweifel an dem Vorhaben angemeldet, große Internetfirmen mit einer Steuer auf ihre Umsätze zu versehen, damit auch die führenden Netzkonzerne aus den USA in Europa Steuern bezahlen.

Frankreichs Präsident gibt sich davon unbeeindruckt. An die Bundesregierung gerichtet sagte er: "Ich gebe nicht auf!"

Foto: über dts Nachrichtenagentur