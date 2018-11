Digitalstandort Deutschland: Flächendeckendes LTE wichtiger als 5G / Frequenzversteigerung an Versorgungszusagen koppeln

Hamburg (ots) - Flächendeckendes LTE ist besser als lückenhaftes5G. Schnelligkeit ist zwar wichtig für Anwendungen im Internet derDinge (IoT). Zunächst wichtiger für den Erfolg aktuellerInvestitionen in Digitalinnovationen ist allerdings, dass dieseDienste überall zur Verfügung stehen. Für viele Industrieanwendungenim Internet der Dinge reicht dafür jedoch eine LTE-Verbindung miteiner so genannten NarrowBand-IoT-Technik vollkommen aus, zeigt eineMarkteinschätzung von Sopra Steria Consulting.Der Netzstandard 5G bietet im Vergleich zu heutigen LTE-Netzeneine bis zu 100 Mal schnellere Datenübertragung, eine um den Faktor1.000 höhere Kapazität sowie die Möglichkeit, weltweit bis zu 100Milliarden Mobilfunkgeräte gleichzeitig zu vernetzen. Dazu kommen dieextrem niedrigen Verzögerungen bei der Datenübertragung und ein sehrgeringer Energieverbrauch. Solche Turbo-Datenzugriffe sind derzeitallerdings nicht das wichtigste, um den Digitalstandort Deutschlandzu stärken. Für konkrete Industrie-4.0-Anwendungen im Internet ofThings (IoT), also für die Vernetzung von Maschinen,Produktionsanlagen, Fahrzeugen und Alltagsgegenständen, ist dieflächendeckende Vernetzung wichtiger als die allermodernste Technik.Lieber 100 Prozent LTE als 70 oder 90 Prozent 5GEine rasche hundertprozentige Abdeckung mit mobilem Internet -egal ob 5G oder LTE -, würde beispielsweise das Angebot vielerCloud-Dienste in ländlichen Gebieten verbessern. "FlächendeckendesLTE würde vielen aktuellen Innovationen mehr nützen als 70 Prozentoder 90 Prozent 5G-Abdeckung", sagt Christoph Henkels, Senior ManagerTelecommunications, Media & Entertainment bei Sopra SteriaConsulting. Damit lassen sich zum Beispiel ersteTele-Medizin-Anwendungen realisieren, mit denen sich die medizinischeVersorgung im ländlichen Raum deutlich verbessern würde. MobilesArbeiten und damit eine Reduzierung von Verkehr und CO2-Emissionenwäre auch außerhalb von Großstädten möglich. UndLogistikdienstleister können Pakete per Drohne zustellen, ohne einflächendeckendes Liefernetz aufbauen zu müssen.Internet der Dinge auch über Narrow-Band-IoT möglichAnders als die aktuell unbefriedigende Netzabdeckung, sind dienotwendigen Technologien vorhanden: Schon heute bietet zum Beispielder Übertragungsstandard NarrowBand-IoT (NB-IoT) die Möglichkeit,IoT-Funktionalitäten für Mittelständler, Landwirte, Forstbediensteteund Kommunen auf dem Land auf bestehenden 4G-Netzen abzubilden.NB-IoT-Geräte sind ebenfalls schnell und energiesparend, können zugeringen Kosten betrieben werden und haben eine tiefeGebäudedurchdringung. Sie eignen sich damit für den Einsatz inungünstigen Umgebungen. Viele IoT-Szenarien mit Sensoren und Aktorenlassen sich über das LTE-basierte NB-IoT realisieren.Die Vergabe der 5G-Frequenzen sollte deshalb an eine100-Prozent-Versorgungszusage mit LTE oder im 5G-Standard gekoppeltwerden, empfiehlt Christoph Henkels von Sopra Steria Consulting. Umden Ausbau zu finanzieren und den Prozess zu vereinfachen, bietetsich für bislang nicht versorgte Gebiete ein nationales Roaming an.Hierbei muss nur ein Netzbetreiber in einer Region Infrastrukturaufbauen, die von den anderen Telekommunikationsanbietern gegenGebühr genutzt werden kann. Dieses National Roaming zwischenbestehenden Netzbetreibern kann unabhängig von der Freigabe für neueNetzbetreiber festgeschrieben werden.Ende September hatte der Beirat der für die Versteigerung der5G-Frequenzen zuständigen Bundesnetzagentur die Eckpunkte für dieAuktion diskutiert. Die Versteigerung soll demnach im ersten Quartal2019 stattfinden. Kritiker bemängeln, dass sich Vorgaben wieder auf die Anzahl der Haushalte bezögen und nicht auf die Fläche. Das Ziel, 98 Prozent der Haushalte abzudecken würde nur einer Abdeckung von 70 Prozent der Fläche der Bundesrepublik entsprechen, heißt es. Die Folge seien erneut weiße Flecken auf der Internetlandkarte Deutschlands. Die Branche reagiert mittlerweile mit eigenen Ankündigungen, bis 2025 99 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent der Fläche mit schnellem 5G-Internet zu versorgen. Auch dies würde allerdings nicht reichen, damit digitale Zukunftsanwendungen wie das autonome Fahren bundesweit möglich sind. 