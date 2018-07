Digitalradio im Freistaat auf Wachstumskurs / FA Bayern: 26 % haben ein Digitalradiogerät; 93 % der Fernsehhaushalte nutzen digitales TV

München (ots) - 26,1 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren inBayern haben in ihrem Haushalt mindestens ein DAB+-Empfangsgerät.92,8 Prozent der bayerischen Bevölkerung in TV-Haushalten nutzendigitales Fernsehen. So liegt der Digitalisierungsgrad im TV-Kabelinzwischen bei 80 Prozent. Das geht aus der Funkanalyse Bayern 2018hervor, die am Dienstag, 3. Juli 2018, auf den Lokalrundfunktagen inNürnberg vorgestellt wird.Rund 2,9 Millionen Personen ab 14 Jahren verfügen mittlerweileüber mindestens ein DAB+-Empfangsgerät in der Wohnung oder im Auto.Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr beträgt 30 Prozent. Knapp 1,6Millionen Personen können 2018 DAB+-Programme im Auto hören - eineSteigerung von 145 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Nicht nur die Ausstattung mit DAB+-Empfangsgeräten, auch dieNutzung von DAB+ ist gestiegen: 15,0 Prozent der Bevölkerung hörenmittlerweile an einem durchschnittlichen Werktag Digitalradio,während es 2017 erst 11,7 Prozent waren. Mit der zunehmendenDAB+-Marktdurchdringung geht offenbar ein Rückgang der Radionutzungüber UKW einher. 2017 hörten noch 80 Prozent der Bevölkerung an einemdurchschnittlichen Werktag Radio über UKW, 2018 sind es nur noch 75,1Prozent. Internetradio nutzen 2018 13,4 Prozent nach 13,0 Prozent imVorjahr.Radio im Wettbewerb mit Musikstreaming-Diensten und TonträgernDie Gesamtnutzungsdauer von Radio, Tonträgern undMusikstreaming-Diensten an Werktagen liegt in Bayern bei 268 Minuten.Davon entfallen 233 Minuten auf das Radio, 18 Minuten aufMusikstreaming-Dienste und 17 Minuten auf Tonträger wie CD, MP3 undMusikdownloads. Insgesamt nutzen an einem durchschnittlichen Werktag11,3 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren Musikstreaming-Dienste. Beiden 14- bis 29-Jährigen hören mit 33,8 Prozent bereits mehr als einDrittel an Werktagen Musikstreaming-Dienste mit einerdurchschnittlichen Dauer von 52 Minuten (Vorjahr: 44 Minuten). DieHördauer von Radioprogrammen liegt aber auch in dieser Altersgruppemit 173 Minuten an einem durchschnittlichen Werktag noch deutlichdarüber.Digitalisierung des Fernsehempfangs und InternetnutzungFast 93 Prozent der bayerischen Bevölkerung ab 14 Jahren inFernsehhaushalten verfügen über mindestens eine Möglichkeit,digitales Fernsehen zu empfangen. Die Verbreitungswege Satellit,DVB-T und IPTV sind bereits vollständig digitalisiert. Beim Kabelliegt der Digitalisierungsgrad aktuell bei 80,0 Prozent.76,6 Prozent der Bevölkerung Bayerns ab 14 Jahren nutzt täglichdas Internet (Vorjahr: 73,3 Prozent). In der Altersgruppe der 14- bis29-Jährigen sind es fast 97 Prozent. Schon einmal Radio über dasInternet gehört haben 47,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahrenbzw. 64,1 Prozent der 14- bis 29-Jährigen.Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale fürneue Medien (BLM), begrüßt die Entwicklung: "An DAB+ führt kein Wegmehr vorbei - das belegen die neuen Zahlen sehr deutlich. DieHörerinnen und Hörer erkennen, dass DAB+ nicht nur für besseren Klangund bessere Empfangbarkeit, sondern auch für mehr Vielfalt steht. Umdiese Vielfalt im Freistaat verfügbar zu machen, arbeitet dieLandeszentrale weiter an der Umsetzung ihres DAB+-Konzepts. Dielandesweiten privaten Hörfunkangebote und die lokalen Programme inden DAB-Netzen Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalzund Niederbayern werden im Netz des BR verteilt. 2018 kommt außerdemim BDR-Netz das Allgäu dazu. Im Jahr darauf soll zuletzt das neueBDR-Netz im Bereich Süd-Ost-Oberbayern entstehen. Ab 2019 wollen wirden bayerischen Radiohörern alle aktuellen lokalen privatenUKW-Angebote auch in DAB+ anbieten."Fragestellung und Methoden der Funkanalyse Bayern 2018Diese Pressemitteilung enthält ausgewählte Vorabergebnisse derFunkanalyse Bayern 2018 zum Themenkomplex der Digitalisierung inBayern. Die Reichweitenergebnisse der bayerischen TV- undRadioprogramme werden am 3. Juli 2018 auf den Lokalrundfunktagen inNürnberg veröffentlicht. Die Funkanalyse Bayern 2018 wurde im Auftragder BLM und der bayerischen Anbieter von Kantar TNS Media Researchdurchgeführt. Insgesamt wurden dabei rund 41.000 Personen ab 14Jahren in Bayern befragt. Feldzeit der Erhebung war von Mitte Januarbis Ende März 2018.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell