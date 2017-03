Digitalradio DAB+ und Verkehrsservice im Radio - NDR präsentiert auf der CeBIT neue Technik und Trends

Hamburg (ots) - Welche Vorteile bietet Digitalradio? Wie steht esum den Empfang von DAB+ im Auto? Werden Verkehrsmeldungen über DAB+ausgestrahlt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund umdas Thema Digitalradio wie auch zum Verkehrsservice im Radio erhaltenMessebesucherinnen und -besucher vom 20. bis 24. März auf der CeBITin Hannover: Federführend für die ARD informiert der NDR Hörfunk inHalle 12 über die Digitalradio-Angebote und über den digitalenVerkehrsservice TPEG, die neue Navigation im Radio.In unterhaltsamen Bühnenshows führt NDR 2 Moderator Stefan KunaGespräche mit Experten zu den Vorteilen von Digitalradio oder zumweiteren Ausbau des DAB+ Sendernetzes und gibt nützliche Tipps rundum den Straßenverkehr. Mit etwas Glück und den richtigen Antwortenkönnen die Messebesucher zudem ein Digitalradio gewinnen.Als zentrales Thema präsentiert der NDR die neuesten Trends zuDigitalradio DAB+ rund um Programme, Dienste und Geräte. Neben einerumfangreichen Geräteausstellung gibt es viele Neuheiten zumAusprobieren. So verfügen moderne Digitalradios - neben digitalem undanalogem Radioempfang in rauschfreier Klangqualität - über vieleweitere Funktionen, wie programmbegleitenden Zusatzinformationen insogenannten Slideshows (über das Display auf dem Gerät), die nebenaktuellen Nachrichten, Wettermeldungen und Veranstaltungstipps auchModeratorenbilder und CD-Cover zeigen. Ein weiterer wichtigerSchwerpunkt sind Digitalradio-Nachrüstlösungen undSerienausstattungen für verschiedene Fahrzeugtypen, die ebenfalls amStand ausprobiert werden können.Die Radioprogramme in der ARD informieren seit 50 Jahren überGefahren, Staus und Sperrungen auf den Straßen - rund um die Uhr,schnell, aktuell und verlässlich. Auf der CeBIT zeigt der NDR denBesuchern, wie moderner Verkehrsservice funktioniert - von dereingehenden Meldung über die redaktionelle Bearbeitung bis zurVerkehrsinformation im Radioprogramm. Parallel dazu stehen alleInformationen in wenigen Sekunden auch über die weiterenVerbreitungswege wie z. B. DAB+, Internet, die NDR Radio App oderüber TMC und TPEG für Navigationsgeräte frei zur Verfügung.Mit TPEG, dem Navigationsdienst im Digitalradio, werden dietechnischen Grenzen des veralteten TMC bei der Umfahrung von Stausüberwunden. Damit werden den Navigationsgeräten auf wenige Metergenau Störungen und Gefahren auf der Straße übermittelt. DieVerkehrsredaktionen leisten damit einen wichtigen Beitrag zurSicherheit im Straßenverkehr. TPEG sendet neben Verkehrsmeldungennoch viele weitere Daten, z. B. Informationen über das Wetter, denVerkehrsfluss auf der geplanten Strecke oder freie Plätze inParkhäusern am Zielort. Der neue Verkehrsservice ist frei empfangbar,weitere Kosten entstehen nicht. Im Cockpit-Simulator können dieMessebesucher TPEG live im Auto erleben.Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu ihrem Fernseh-Empfang Fragenrund um die bevorstehende Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD haben,erhalten ebenfalls am Messestand Gelegenheit, sich von Fachleuten desNDR kompetent beraten zu lassen.Der Messestand der ARD auf auf der CeBIT ist zu finden in Halle12, Stand B26.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTel.: 040/4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell