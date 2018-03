Digitalmarketingkonferenz in Hamburg startet

HAMBURG (dpa-AFX) - Influencer wie Lisa und Lena sind ebenso dabei, wie Netzexperten, Politiker, Wissenschaftler und der ein oder andere Musiker: Bis zu 40 000 Besucher werden von Donnerstag an zu den "Online Marketing Rockstars" in Hamburg erwartet.



An zwei Tagen gibt es Hunderte Vorträge, Workshops und Diskussionen rund ums digitale Marketing. Dabei geht es um Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalpolitik, E-Commerce, Audio-Anwendungen oder den chinesischen Markt. Zudem wird sicher auch der Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica eine Rolle spielen.

Am Donnerstag haben sich Influencer wie Lena Gercke angekündigt, sowie sie schwäbischen Zwillinge Lisa und Lena, die bei der App musical.ly mehr als 27 Millionen Follower haben. Ex-"Bild"-Chef und Storymachine-Gründer Kai Diekmann geht der Frage nach, was Gründer von der Politik erwarten. Und Andrus Ansip, Vizepräsident der EU-Kommission, beschäftigt sich mit Themen wie die neue Datenschutzgrundverordnung oder die geplante E-Privacy-Richtline./jto/DP/fba