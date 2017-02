Digitalkonferenz VISION.A am 22.3.17: Alles zur Digitalisierung im Pharma- und Apothekenmarkt

Berlin (ots) - Smart Labs, Keynotes, Awardverleihung - am 22. März2017 veranstaltet APOTHEKE ADHOC die Digitalkonferenz VISION.A imRADIALSYSTEM V in Berlin mit abendlicher Verleihung der VISION.AAwards 2017. Einen ganzen Tag lang werden Speaker wie Sascha Lobo,Dr. Holger Schmidt oder ALIUD-Chefin Ingrid Blumenthal ihre Visionenund Einschätzungen zur Digitalisierung des Pharma- undApothekenmarkts vorstellen. In diesem Jahr wird die Digitalkonferenzexklusiv unterstützt von der Apotheken Umschau.Nach dem großen Erfolg der Premierenveranstaltung 2016 werdenerneut zahlreiche Gäste aus Pharma, Apothekenmarkt, Digitalagenturenund Marketing erwartet. Moderiert wird die Konferenz von Dr. HajoSchumacher. Erneut wird Internet-Ikone Sascha Lobo als KeynoteSpeaker dabei sein. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit demThema "Digitalisierung und kein Ende - Was auf Pharmahersteller,Apotheken und Patienten zukommt."Weitere Keynote Speaker sind FOCUS-Chefkorrespondent und"Netzökonom" Dr. Holger Schmidt zum Thema "Was bedeutet Disruptionfür Patienten und Apotheke?", "Wild Duck" - Prof. Dr. Gunter Dueck,Autor von Bestsellern wie "Schwarmdumm", Philosoph und Ex-Vorstandvon IBM Deutschland GmbH zum Thema "Innovation & Digitalisierung -Das Neue und seine Feinde" sowie Computational Social ScientistSandra Matz von der University of Cambridge mit ihrem Vortrag "BigData, Psychologisches Profiling und die Zukunft digitalen Marketingsim Healthcare-Bereich". Zusätzlich werden zahlreiche Referenten ausder digitalen Szene sowie der Apotheken- und Pharmabranche erwartet.Am Abend werden zum zweiten Mal die VISION.A Awards verliehen. Insieben Kategorien erhalten bis zu drei Preisträger die Trophäen undMediabudgets im Gesamtwert von 70.000 Euro.Informationen zur Veranstaltung, zum Programm und den Speakernerhalten Sie unter http://vision.apotheke-adhoc.de. Dort sind auchnoch Resttickets verfügbar.Pressekontakt:VISION.A // APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 514Telefax: 030 - 80 20 80 509E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: http://vision.apotheke-adhoc.de/Original-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell