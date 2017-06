Digitalisierungsvorhaben von Unternehmen bringt Q_PERIOR auf Platz 6 der Lünendonk Liste

München (ots) -- Q_PERIOR verbessert sich im Lünendonk-Ranking um ganze zweiPlätze und ist damit die Nummer sechs unter den zehn führendendeutschen Managementberatungen.- Durch den erhöhten Beratungsbedarf im Bereich Digitalisierungstieg der Gesamtumsatz der Q_PERIOR Gruppe um 26 Prozent.Das Beratungshaus Q_PERIOR steigt von Platz 8 auf Platz 6 in deraktuellen Lünendonk-Liste auf. Grund für das erfolgreiche Abschneidenist das positive Geschäftsjahr 2016: Mit einem Gesamtumsatz von 131Millionen Euro wuchs die Q_PERIOR Gruppe allein in 2016 um 26Prozent. Die Mitarbeiterzahlen verzeichneten ebenfalls einen Anstieg.Digitalisierung sorgt für UmsatzplusDurch den Digitalisierungsdruck in den Unternehmen wird neben derbenötigten fachlichen, prozessualen Unterstützung auch die ITBeratung immer wichtiger: Fast alle Anforderungen aus dem Managementziehen Veränderungen in der IT Landschaft nach sich. "Seit jeherunterstützen wir unsere Kunden an der Schnittstelle von Business undIT. Unsere hohe Branchen- und Fachkompetenz macht uns daher zumrichtigen Partner für Digitalisierungsprojekte", sagt KarstenHöppner, CEO von Q_PERIOR. "Die positive Geschäftsentwicklung unsererKernbranchen Insurance und Banking sowie das Wachstum unserer neuenGeschäftsfelder Automotive, Energie, Travel, Transport und Logisticssind ein Beleg dafür, dass unsere Erfahrung von unseren Kundennachgefragt wird."Mit Trendthemen Big Data und Business Analytics positives WachstumfortsetzenNeben dem technologischen, digitalen Wandel spielen für Lünendonkdie Themen Big Data und Business Analytics eine immer entscheidendereRolle für das Beratungsgeschäft. "Mit unserer Expertise in diesenFachbereichen profitieren wir stark vom Bedarf am Markt und werdendeshalb unsere Fachkompetenz ausbauen. Ziel ist es, die positiveGeschäftsentwicklung für 2018 fortzusetzen", so Höppner. Notwendigist hierfür ein weiterer Ausbau der Belegschaft, weshalb Q_PERIORzahlreiche Neueinstellungen plant. Laut Lünendonk stellt dies eineder großen Herausforderungen des Managementberatungsmarktes dar.Über die Lünendonk-ListeLünendonk informiert seit 1997 jährlich über die führendenManagementberatungen in Deutschland. Seit 2014 werden in der Listenur Unternehmen und deren Umsätze erfasst, die über eineKapitalmehrheit und eine Gründungshistorie in Deutschland verfügen.Für multinationale Beratungshäuser gibt es ein eigenes Ranking. Dieaktuelle Lünendonk-Liste finden Sie auf der Lünendonk-Website zumDownload.Zum Unternehmen:Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mitStandorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada,Slowakei und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstütztGroßunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierterFach- und IT-Kompetenz.Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken,Touristik, Transport & Logistik, Automotive, Energie & Industrie undöffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendesBeratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, BusinessIntelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- &Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply ChainManagement und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIORerfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der DigitalenTransformation wettbewerbsfähiger machen.Kunden (Auswahl):A1, Allianz, ASFiNAG, Audi, BIAC Business Insurance ApplicationConsulting, Basler Versicherung, BMW, Commerzbank, DEVK, DZ Bank,EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies,Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, PaysafeCard, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, SchweizerischeBundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re,Talanx, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot &WürttembergischePressekontakt:Q_PERIOR AGwww.q-perior.compressestelle@q-perior.comChristine GerstnerKommunikation DACHTelefon: +41 44 437 20 38Original-Content von: Q_PERIOR AG, übermittelt durch news aktuell