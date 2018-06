Digitalisierungsstrategie geht auf: expert erneut mit Umsatzplus (FOTO)

Langenhagen (ots) -Die expert-Gruppe konnte auch in ihrem 56. Geschäftsjahr an diepositive Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen und präsentierteim Rahmen der heutigen Bilanzpressekonferenz ein Umsatzplus von 1,3Prozent. Damit stieg der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen ohneMehrwertsteuer auf 2,15 Milliarden Euro.Das gute Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres führt JochenLudwig, Vorstandsvorsitzender der expert SE, auf die professionelleAufstellung der expert-Gesellschafter zurück: "Die Stärke unsererFachhändler liegt in der hohen Beratungs- und Servicequalität, diesie tagtäglich auf der Fläche unter Beweis stellen. Hinzu kommt, dassdie im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie vorgestelltenMaßnahmen konsequent umgesetzt wurden. Darauf ruhen wir uns abernicht aus - im neuen Geschäftsjahr werden wir im Bereich E-Commerceden Abstand zu den großen Online-Wettbewerbern verkleinern und fürunsere Kunden in der digitalen Welt insgesamt präsenter sein."Aufgrund der guten Absatzleistung fiel auch die Gesamtausschüttungan die expert-Gesellschafter erneut höher aus und stieg auf nunmehr203,9 Millionen Euro. Das entspricht 11,7 Prozent desjahresbonuspflichtigen Umsatzes. Auf der diesjährigenHauptversammlung wird den expert-Gesellschaftern eine Dividende von235,50 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Darüber hinaus konnte dieEigenkapitalquote auf nunmehr 37 Prozent gesteigert werden. ImGeschäftsjahr 2017/2018 war die Anzahl der expert-Gesellschafter mit190 leicht rückläufig, ebenso die Anzahl der Standorte mit 422. DieAnzahl der expert-Fachmärkte beträgt aktuell 273, von denen 61 inEigenregie betrieben werden.expert im digitalisierten HandelsumfeldDie Digitalisierung stellt den stationären Fachhandel vorHerausforderungen, mit denen sich die expert SE bereits seit einigenJahren aktiv auseinandersetzt. Im Zuge dessen wurde im abgelaufenenGeschäftsjahr die expert-Digitalisierungsstrategie mit konkretenMaßnahmen für die Gesellschafter und die Unternehmenszentralevorgestellt. "Unser Ziel ist es, die Stärke des stationärenFachhandels, das Know-how und Engagement unserer Händler, mit derOnlinewelt zu verbinden. Dabei sind drei Punkte für uns von größterBedeutung: absolute Kundenfokussierung, konsequenteMitarbeiterqualifizierung sowie Kontinuität bei unseren exzellentgeführten und regional verwurzelten Standorten. In all diese Bereichewerden wir auch im neuen Geschäftsjahr weiter investieren", erläutertJochen Ludwig.Der Kunde im FokusDen Kernpunkt bildet hierbei die klare Orientierung an denWünschen und Bedürfnissen der Kunden. Für expert bedeutet das, alleHandelsabläufe konsequent aus Kundensicht zu betrachten undentsprechend anzupassen. Mit der Einführung von expert NEO imDezember 2016 hat die Verbundgruppe hier bereits neue Maßstäbegesetzt und das Kundengespräch revolutioniert. Seit dem wurde dasinnovative Beratungs- und Vertriebsinstrument an fast 200 Standortenmit rund 1.500 Tablets implementiert. Bis zur Saison 2018 soll dieflächendeckende Einführung abgeschlossen sein. Auch die "Käuferreise"(Customer Journey) hat expert genau im Blick: Mit verfeinerterKundenansprache über die relevanten Kanäle und einem verstärktenAusbau des Customer-Relationship-Management wird die Verbundgruppedaran arbeiten, ihre zahlreichen treuen Kunden auch in Zukunft zubegeistern und neue Kundengruppen zu erschließen. Dazu zählt auch dieAusweitung der E-Commerce-Aktivitäten bis zum Beginn der Saison.Operative Exzellenz durch mehr WissenAuch im neuen Geschäftsjahr setzt expert weiterhin auf den Ausbauder Personalentwicklungsmaßnahmen und den Wissenstransfer innerhalbder Verbundgruppe. Im Rahmen der im Frühjahr angelaufenenBest-Practice-Initiative werden daher verstärkt Know-how undErfahrungswerte aus dem Kreise der Gesellschafter genutzt, um darauskonkrete Empfehlungen und Maßnahmen zur Steigerung des individuellenUnternehmererfolgs abzuleiten. Daneben präsentierte expert auf derBilanzpressekonferenz 2018 ein neues Personalentwicklungskonzept, dasab sofort bei den expert-Gesellschaftern zur Anwendung kommen wird.Das sogenannte Stufenkonzept beinhaltet ein modularesBaukastensystem, dessen einzelne Maßnahmen an den konkreten Aufgabenund Funktionsebenen eines expert-Fachmarktes ausgerichtet sind.Mit expert Unternehmer werdenUm dem demografischen Wandel und den sich durch dieDigitalisierung verändernden Branchenbedingungen zu begegnen, wirddie expert-Gruppe ihr Engagement im Bereich derGesellschafternachfolge und Existenzgründung weiter ausbauen.Vorrangiges Ziel ist dabei, die Verbundgruppe von innen heraus zustärken und insbesondere junge Nachwuchskräfte aus den Reihen derGesellschafter für eine Unternehmensnachfolge zu gewinnen. Dafürsteht den expert-Mitgliedern schon jetzt ein umfangreichesDienstleistungsangebot zur Verfügung, das bei der Unternehmensplanungund in allen betriebswirtschaftlichen Belangen Unterstützung bietet.Darüber hinaus wird das bewährte expert-Partnerkonzept ausgebaut, umExistenzgründern den Einstieg in die expert-Gruppe zu erleichtern.Über die expert SEDie expert SE mit Sitz in Langenhagen ist eineHandelsverbundgruppe für Consumer Electronics,Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment undElektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 190 expert-Gesellschafter und-Mitglieder mit insgesamt 422 Standorten im gesamten Bundesgebietzusammengeschlossen. Getreu dem Markenclaim "Mit den bestenEmpfehlungen" steht expert wie kein anderer Elektronikfachhändler fürhöchste Service- und Beratungskompetenz. In der über 50-jährigenUnternehmensgeschichte konnte sich expert eine starke Position imMarkt erarbeiten und ist inzwischen zweitgrößterElektronikfachhändler in Deutschland. Seit Jahren verzeichnet dieexpert-Gruppe Geschäftsergebnisse, die über dem Branchendurchschnittliegen. Im Geschäftsjahr 2017/2018 belief sich der Innenumsatz zuIndustrieabgabepreisen (ohne MwSt.) auf 2,15 Mrd. Euro. www.expert.de