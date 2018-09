Digitalisierungspartnerschaft im Zukunftsmarkt Industrie 4.0 / Mit Bain und Bosch Connected Industry die komplette Fertigung schnell und nachhaltig vernetzen

München/Zürich (ots) - Viele Unternehmen verankern ihreDigitalstrategie nicht in allen Geschäftsbereichen und verschenken sobis zu 20 Prozent Effizienzgewinn- Gemeinsame Expertise aus Beratung und Produktion ebnet den Wegzum nachhaltigen Erfolg in der Industrie 4.0- Neuer ganzheitlicher Ansatz ermöglicht Unternehmen, ihr vollesTransformationspotenzial schneller auszuschöpfenUnternehmen weltweit bei den Herausforderungen der Digitalisierungunterstützen - dieses Ziel verfolgt die internationaleManagementberatung Bain & Company gemeinsam mit Bosch ConnectedIndustry, eine Geschäftseinheit, die Software und Services fürIndustrie 4.0 unter dem Namen Nexeed zusammenfasst. Der Bedarf istgroß. Viele Firmen überarbeiten zwar ihr Geschäftsmodell, weitenallerdings den digitalen Transformationsprozess noch nicht auf diegesamte Organisation aus.Nach Erkenntnissen von Bain steigern Unternehmen ihre Effizienz imBereich Operations um 15 bis 20 Prozent, wenn sie ganzheitlicheDigitallösungen für alle Geschäftsbereiche erarbeiten. Dazu gehörenneben der Produktion auch produktionsnahe Prozesse wieQualitätssicherung und Energiemanagement sowie unterstützendeFunktionen wie Personalmanagement und Controlling. Ein systematischesVorgehen, das auf einer soliden Diagnose des Startpunkts und denindividuellen Anforderungen basiert, ist dabei unerlässlich."Industrieunternehmen stehen unter dem verschärften Druck, dieEffizienz und Flexibilität ihrer Fabriken in allen Bereichen zuoptimieren - von der Produktion bis hin zu den unterstützendenProzessen", erklärt Bain-Partner Dr. Jörg Gnamm. "Viele Firmenschaffen es jedoch nicht, das Potenzial ihrer digitalenTransformation komplett auszuschöpfen. Zu oft gehen sie nochunstrukturiert vor und starten zahlreiche unkoordinierteEinzelinitiativen."Inspiration aus Beratung und IndustrieDie Erfahrungen aus klassischen Restrukturierungen lassen sichnicht eins zu eins auf die Digitalisierung übertragen. Daher bietenBain und Bosch Connected Industry den Unternehmen einen umfassenden,gleichwohl systematischen Transformationsansatz, dem dasweitreichende Expertenwissen der beiden Partner zugrunde liegt:- Bain beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit allen Aspektender Digitalisierung. Die Managementberatung verbindetumfangreiches Know-how aus dem KerngeschäftsfeldStrategieberatung mit den Erkenntnissen ihres "Advanced Digitaland Product Teams" (ADAPT). ADAPT gehören Experten aus denBereichen Softwareengineering, Design, Marketing, Datenanalyseund Prototypenentwicklung an.- Bosch Connected Industry bündelt Industrie-4.0-Software undServices von Bosch unter dem Namen Nexeed, um Kunden bei derVernetzung ihres kompletten Wertstroms zu unterstützen. DieLösungen vereinfachen den Arbeitsalltag der Mitarbeiter undoptimieren Produktions- und Logistikprozesse hinsichtlichTransparenz, Agilität, Kosten, Qualität und Zeit.Gemeinsam haben Bain und Bosch Connected Industry mehr als 150Anwendungsbeispiele zur Digitalisierung zusammengestellt. Kundenprofitieren von der Erfahrung aus mehr als 280 Bosch-Werken weltweit."Wir wollen unsere Kunden auf dem Weg hin zur transparenten,effizienten und vernetzten Fabrik begleiten", betont Dr.-Ing. StefanAßmann, Leiter Bosch Connected Industry. "Dabei unterstützen wirnicht nur bei der Entscheidung für das richtige Vorgehen und diepassenden Lösungen. Wir begleiten unsere Kunden auch während desgesamten Transformationsprozesses. Mit der Unterstützung von BoschConnected Industry und Bain können Produktionsunternehmen ihr vollesdigitales Potenzial schneller ausschöpfen."Bosch Connected Industry ist Mitglied im Bain-Allianzen-Ökosystem.In diesem Netzwerk kooperiert die Managementberatung mitPartnerunternehmen, die in puncto Methoden, Technologien und Servicesrund um die Digitalisierung führend sind. Bain-Teams nutzen diesePartnerschaften, um unseren Kunden Zugang zu Top-Innovationen auszahlreichen Wirtschaftsbereichen zu ermöglichen. 