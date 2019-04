Digitalisierungsoffensive für kleine und mittlere Hotels (FOTO)

Berlin (ots) -Es gibt über 300 verschiedene Anbieter von Hotel Software alleinin Deutschland. Ihnen gegenüber stehen gut 44.000Beherbergungsbetriebe (Stand 2018), die ihre Unterkunft, die Gäste,Reservierungen und Buchungen verwalten müssen.Dazu kommt noch eine Vielzahl weiterer Systeme, die angeschlossenwerden können. Diese sollen dem Hotelier mehr Umsatz bringen,erzeugen aber auch weitere Kosten. Die Mehrzahl der angebotenenSoftwarelösungen fokussiert sich mit Ihren Funktionalitäten dabei aufHotelketten und Häuser mit einer stattlichen Anzahl von Zimmern, dadort natürlich auch die großen Verdienstmöglichkeiten warten.Dabei werden allerdings die kleineren Unterkünfte und derenAnforderungen sowie ihre ganz eigenen Möglichkeiten übergangen. Zumeinen, weil diese Häuser nicht unbedingt das entsprechende Budget zurVerfügung haben bzw. nicht komplett in Software investieren wollen,zum anderen ist die Betreuung vieler kleiner Hotels aufwendiger alsweniger großer Ketten für die Softwareanbieter.Doch gerade diese kleinen Hotels brauchen eine verlässlicheHotelsoftware, die es ihnen leichter macht, den Überblick über ihreZimmer, Gäste und Einnahmen zu behalten und gleichzeitig denMehrverkauf von Zimmern und Services zu steigern. Gerade im Bereichder Service-Verkäufe unterschätzen viele kleine Häuser ihrDigitalisierungs-Potenzial und arbeiten mit Visitenkarten undInfobroschüren, statt an jedem Ausflug mitzuverdienen.Das Berliner Startup HotelFriend hat diese Situation erkannt undsich dafür etwas einfallen lassen. Es hat alle notwendigenSoftwarekomponenten für den Betrieb eines Hotels in einem Paketzusammengefasst, das nicht nur das Tagesgeschäft digitalisiert,sondern auch mittels integriertem Channel Manager undprovisionsfreier Booking Engine für die eigene Webseite dieDistribution von Zimmern verbessert."Damit auch kleinere, unabhängige Hotels ihr volles Potenzialausschöpfen können, bieten wir unser kleinstes Paket imAktionszeitraum für 49 EUR monatlich an. Wir ermöglichen es so geradekleinen Hotels, ihr Haus zu digitalisieren und somit effizienter zuverwalten, stellen ihnen eine Gäste App und einen Deal Manager zurVerfügung, um ganz einfach einen echten Mehrwert für die Gäste zuschaffen. Über den ebenfalls enthaltenen Booking Button wird dannalles kommissionsfrei von der Hotelwebseite aus buchbar. Wirunterstützen unsere Hoteliers natürlich auch noch weiter. Bis hin zummobilen Check-In oder gemeinsamen Werbe-Kampagnen. Alles aus einerHand." Erklärt Denis Severyuk, CEO von HotelFriend.Paket Manager, Booking Button und App sind also ebenfalls imAngebot enthalten. Zubuchbare Pakete sind dann bspw. eineConcierge-App für Direktbuchungen und Self-Check-In, ein integrierterChannel Manager, oder die Verwaltungsoberfläche für mehrere Hotelsund Pensionen... Erweiterungen, die bei Bedarf und in Sekunden ganzeinfach zugeschaltet werden können.Das Angebot ist noch bis Ende Mai verfügbar und kann unterhttps://hotelfriend.com/de/b/special-offer-49 abgerufen werden.Pressekontakt:Philipp Thomashotelfriend.netHotelFriend AGFriedrichstrasse 17110117 BerlinPhone: +49 30 46999 5418Fax: +49 30 46999 5419Original-Content von: HotelFriend AG, übermittelt durch news aktuell