Digitalisierung wird in Zukunft auch für Showa Denko Carbon zu einer Schlüsseltechnologie

Das Japanische Unternehmen Showa Denko Carbonist Weltmarkführer bei Graphitelektroden und verfügt über insgesamtsieben Produktionsstätten weltweit, eine davon im bayerischenMeitingen. Um die Produktions- und Serviceabläufe fit für diedigitale Zukunft zu machen, müssen diese konstant optimiert und aufden neuesten technischen Stand gebracht werden."Bedingt durch die Digitalisierung müssen auch die eher`klassischen´ Prozesse der Graphitelektrodenproduktion ständighinterfragt werden, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und denneuen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Aufgrund der zunehmendenDatenverfügbarkeit und Zugriffsgeschwindigkeiten erwarten wir einedeutlich effizientere Steuerung und bessere Auslastung unsererProzesse, sowohl in der Produktion als auch im administrativenBereich," so Geschäftsführer Alexander Loscher.Um sich von den innovativen Prozessen persönlich ein Bild machenzu können, besuchten Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer derbayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm undStefanie Ammicht, Geschäftsführerin der bayme vbm GeschäftsstelleSchwaben, das Showa Denko Carbon Werk in Meitingen. bayme vbmvertreten die gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und politischenInteressen von über 2.900 Mitgliedsbetrieben in Bayern. Neben einergemeinsamen Werksbesichtigung wurde auch über das breite Angebot derServiceleistungen der Verbände gesprochen.Bertram Brossardt zeigte sich positiv beeindruckt: "Das ShowaDenko Carbon Werk in Meitingen zeigt auf beeindruckende Weise, wiedie Zukunft bei den industriellen Produktionstechnologien aussieht.Die Roboterstraße zur Herstellung von Verbindungsteilen fürGraphitelektroden ist jetzt schon State of the Art und belegt, wiewichtig Forschung, Entwicklung und Innovationen sind. bayme vbmunterstützen ihre Mitglieder mit vielfältigen Services, damit dieseihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen können - in Bayern,Deutschland, Europa und weltweit."Die Digitalisierung ist auch ein wichtiger Faktor, umIndustrieprozesse an die neuen Energieherausforderungen anzupassen.Einen wertvollen Beitrag zur Stromnetzstabilisierung leistet ShowaDenko Carbon heute schon durch die Teilnahme am Kopernikus-ProjektSynErgie.Showa Denko Carbon beschäftigt weltweit etwa 1.600 Mitarbeiter undproduziert Graphitelektroden, um damit Stahlschrott zu schmelzen. DieVerbindungsteile der Graphitelektroden, sogenannte Nippel, werden inMeitingen hergestellt.Daneben besitzt das Unternehmen Produktionsstätten in Österreich,Spanien, USA, Malaysia, China und Japan. Der Mutterkonzern, die ShowaDenko Gruppe, ist eines der führenden Chemieunternehmen Japans mitweltweit etwa 10.800 Mitarbeitern.