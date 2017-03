Digitalisierung von Prüfungsakten - Hochschulen zwischen Stauraum sparen und elektronischer Aktenführung (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Hochschulen müssen ihre Prüfungsakten viele Jahre aufbewahren.Das erfordert viel Stauraum. Zugleich bemühen sich die öffentlichenVerwaltungen seit Jahren darum, die elektronische Aktenführung zurealisieren. So liegt es nahe, die Prüfungsakten zu digitalisierenund den Bedarf an Stauraum erheblich zu reduzieren. Daraus ergebensich rechtliche und technische, aber auch konzeptionelleHerausforderungen.Bologna und die Vermehrung der Prüfungsakten. Mit der Umstellungauf das studienbegleitende Prüfen hat sich die Zahl an Prüfungenvervielfacht. So ist aus dem früheren Leistungsnachweis je eineModulprüfung geworden - nicht selten fünf pro Semester proStudent(in), also leicht dreißig Prüfungen pro Studienfall oder mehr.Hinzu kommt, dass nun aus jedem Studienfall praktisch bereits imersten Semester eine Prüfungsakte wird - und nicht wie früher erstbei der Anmeldung zum Examen. In der Prüfungsakte sammeln sich imLaufe des Studiums alle papierenen Dokumente wie Anmeldeformulare,Erklärungen, Atteste, am Ende auch die Zeugnisse inklusiveentsprechender Begleitunterlagen sowie die Prüfungsarbeit - so dasseine Akte zwischen drei und fünf cm dicke leicht gewinnen kann. Beieiner Hochschule mit 20.000 Studierenden und rund 2.500Abschlussprüfungen im Jahr kämen damit schnell 75 bis 125 MeterRegalplatz per anno zusammen. Kein Wunder, dass vor diesemHintergrund in vielen Hochschulen der Stauraum für die Prüfungsaktenund die Abschlussarbeiten knapp wird. Ganz abgesehen von derSchwierigkeit, eine sichere und ordnungsgemäße Aufbewahrung überJahre zu garantieren.Warum und wie lange aufbewahren? Die Pflicht zur Aufbewahrung vonPrüfungsakten ergibt sich grundsätzlich aus der allgemeinenDokumentationspflicht von Behörden. Sie wird aus demRechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) abgeleitet und gilt auch fürstaatliche Hochschulen, da sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltungwahrnehmen und deshalb als Behörden gelten (§ 1 Abs. 4Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)). Die Aufbewahrungspflicht ergibtsich auch aus dem Recht auf Akteneinsicht, welches sich u.a. aus § 29VwVfG ergibt und in den entsprechenden Verwaltungsverfahrensgesetzender Länder geregelt wird. In einigen Bundesländern sind zudem dieAufbewahrungspflichten in eigenen Verordnungen geregelt, wie z.B. inRichtlinien und Erlassen der Wissenschaftsministerien. DiesenVorgaben folgend legen die Hochschulen die Aufbewahrungspflichten und-fristen dann in eigenen Satzungen und Ordnungen fest. Dabei könnendie Aufbewahrungsfristen teilweise sehr lang sein. So sehenHochschulen für die Aufbewahrung von Prüfungsakten nicht seltendreißig oder fünfzig Jahre vor, weil sie zum Beispiel in der Lagesein wollen, auch dann noch Auskünfte etwa zur Klärung vonRentenfragen zu geben. An dieser Stelle sei erwähnt, dass einedauerhafte, also zeitlich unbegrenzte Aufbewahrung durch dieaktenführende Stelle aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubtist. Vielmehr müssen die Hochschulen nach dem Ablaufen derAufbewahrungsfrist die Akten aussondern und gemäß Archivgesetz denHochschularchiven anbieten (sogenannte "Anbietungspflicht"). Dieseentscheiden dann gemäß ihren eigenen Satzungen, welche Akten bzw.Teile von Akten sie als "archivwürdig" übernehmen und dauerhaftarchivieren wollen - etwa aus einem übergeordneten historischenInteresse. Die übrigen Akten sind zu vernichten.Lebenszyklus der Prüfungsakte. Grundsätzlich kann man denLebenszyklus einer Prüfungsakte in folgende Phasen unterteilen: 1.Phase der Aktenführung (bis zur Prüfung), 2. Phase der Aufbewahrung -im Falle digitaler Akten spricht man von Langzeitspeicherung (bis zumEnde der Aufbewahrungsfrist), 3. Phase der Aussonderung und Anbietungan das Archiv. Die Verantwortung für alle drei Phasen liegt bei derHochschule. Mit Abschluss der Phase 3 geht die Verantwortung für dasübernommene Schriftgut an das zuständige Archiv über (das mitunterauch zur Hochschule gehört, aber anderen Regeln folgt). Fazit - Wasist also zu tun? Wenn Hochschulen sich mit der Digitalisierung vonPrüfungsakten beschäftigen wollen, sollten sie zunächst klären, wasgenau das Ziel ist, die leitende Idee. Zu klären ist auch, ob undwann eine Digitalisierung der Prüfungsakten bei gleichzeitigerVernichtung der Papierakten erfolgen soll. Dann sollten dieHochschulen für sich klären, welche rechtlichen Rahmenbedingungen zuerfüllen sind und wie genau die gegenwärtige Praxis in denPrüfungsämtern und Fachbereichen aussieht. Die Hochschulen solltenihre Vision für die Digitalisierung in ein Konzept übersetzen, in demalle relevanten Prozesse der Studien- und Prüfungsverwaltungidealerweise von der Entstehung bis zur Anbietung der Akten an dasArchiv und der Aktenvernichtung bzw. Übergabe an das Archivberücksichtigt werden. Dabei sollten sie ihre konkreten Anforderungenan eine geeignete Systemlösung definieren. Dann erst sollten sie dasProjekt konkret planen und mit einem Umsetzungszeitplan inklusiveZeitachsen und Zuständigkeiten versehen.