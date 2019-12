Digitalisierung vereinfacht Immobilienfinanzierung und erfüllt veränderte Kundenbedürfnisse (FOTO)

München (ots) -- Immer mehr Immobilieninteressenten nutzen digitale Services wieInterhyp Home- Digitalisierung stärkt die Mündigkeit von Verbrauchern bei derKreditaufnahme- Interhyp Home ergänzt digital die persönliche Beratung vor Ortan den Interhyp StandortenNachdem Interhyp vor fast 20 Jahren als Online-Vermittler den Markt fürImmobilienfinanzierungen in Deutschland revolutioniert hat, treibt der größteVermittler für private Baufinanzierungen auch heute die Digitalisierung derBranche voran. Das seit Kurzem zugängliche Portal "Interhyp Home" eröffnet denKunden zahlreiche Möglichkeiten rund um die Immobilienfinanzierung und trifftauf ein starkes Kundeninteresse, berichtet das Unternehmen. "Mit Interhyp Homehaben wir ein digitales Zuhause für die Baufinanzierung geschaffen", sagt JörgUtecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Kunden haben auf dem Portaldigital die Möglichkeit, die Ausarbeitung der optimal passenden Finanzierungmitzugestalten - dieser Wunsch zeichnete sich in den letzten Jahren immerstärker ab. Wir ergänzen damit die persönliche Beratung vor Ort, die heute nachwie vor von der Mehrheit unserer Kunden an einem unserer über 100 Standortegewünscht wird", so Utecht weiter. Jeder dritte Baufinanzierungsinteressentnutze mittlerweile das Tool.Interhyp Home ist ein persönlicher, digitaler Bereich, den alleBaufinanzierungskunden kostenlos und individuell nutzen können. In diesem"digitalen Zuhause der Baufinanzierung" können Immobilieninteressenten undEigenheimbesitzer nicht nur Daten zum Objekt oder zur Finanzierung ergänzen odervariieren, sie können Angebote vergleichen, wichtige Unterlagen hochladen oderlive das Gespräch mit dem Berater führen. Nutzer können auf diese Weise ihreeigene Immobilienfinanzierung beschleunigen, prüfen und optimieren. Features wieder Vergleich mit anderen Kunden mit ähnlicher Finanzierungskonstellation,grafische Visualisierungen komplexer Tilgungsverläufe und Online-Empfehlungenerleichtern dabei den Weg zur individuellen Baufinanzierung. Bei Interhyp Homeerleben Kunden zudem konkret, wie Smart Data und künstliche Intelligenz dieeigene Finanzierung verbessern können. So erkennt das System selbstständig, wennausgewählte Finanzierungsparameter Auffälligkeiten aufweisen oder wenn sichtypische Finanzierungsbausteine, wie die Eigenkapitalhöhe, in der Nähebestimmter Grenzen befinden, an denen sich Konditionen erhöhen oder verbessernkönnten."Wir sehen, dass Kunden heute immer selbstverständlicher digitale Angebotenutzen, auch bei komplexen Vorhaben wie der Immobilienfinanzierung", so Utecht."Wir haben Interhyp Home auf alle Endgeräte - vom Smartphone bis zumDesktop-Rechner - optimiert, damit Kunden selbstständig und intuitiv ihreneigenen Finanzierungsvorgang mitgestalten und beeinflussen können. Das stärktdie Transparenz und letztlich auch die Mündigkeit der Verbraucher", so JörgUtecht. "Wir glauben an das Prinzip 'Mensch und Technik' in derImmobilienfinanzierung, denn einerseits sind unsere Kunden digitale Hilfsmittelmittlerweile gewohnt, andererseits möchte man sich bei der wichtigstenfinanziellen Entscheidung im Leben doch ausführlich persönlich beraten lassen".Entwickelt wurde Interhyp Home auf dem Interhyp Campus - demUnternehmensbereich, in dem Software-Entwickler, Fachexperten und ServiceDesigner interdisziplinär und agil zusammenarbeiten, um beste digitale Lösungenfür Kunden und Partner anzubieten. Jörg Utecht: "Bei der Entwicklung derdigitalen Services steht immer unser Kunde im Zentrum - ausgehend von denBedürfnissen der Kunden planen wir alle Anwendungen und Tools, um Mehrwert undNutzen für die Verbraucher zu steigern."Der Fokus auf den Kunden bewährt sich, das zeigen die rasch steigendenNutzerzahlen von Interhyp Home. "Die vielen Möglichkeiten von Interhyp Homekommen sehr gut bei unseren Kunden an", berichtet Mirjam Mohr, Vorständin fürdas Privatkundengeschäft bei Interhyp. Der Dialog zwischen Kunde und Beraterwerde vereinfacht und gestärkt. Mirjam Mohr: "In der Beratung hat sich gezeigt,dass mehr Tiefe möglich ist, wenn sich Kunden über Interhyp Home bereits einenumfassenden Überblick verschafft und Kenntnisse angeeignet haben. DieMöglichkeit, dass Kunden die Finanzierung aktiv mitgestalten können, wird vonKunden und Beratern als großer Mehrwert empfunden", so Mirjam Mohr.Baufinanzierungskunden können unter www.interhyp.de/home auf das Portalzugreifen.Pressekontakt:Christian Kraus, Interhyp, Tel: 089 20307-1301, E-Mail:christian.kraus@interhyp.de,https://www.interhyp-gruppe.de/presse/kontakt/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12620/4464146OTS: Interhyp AGOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell