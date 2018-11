Digitalisierung verändert Personalarbeit: Unternehmen setzen zunehmend auf Online-Instrumente bei der Personalgewinnung

Berlin (ots) - Aktuelle Studie von Stifterverband und McKinsey:Personaler nutzen immer mehr digitale Auswahltests, Planspiele undautomatisierte Analysen. Rund 280 000 Akademiker werden in fünfJahren mit Unterstützung von Online-Tools eingestellt. Unternehmenwollen die Anzahl der Weiterbildungstage für ihre Mitarbeiter auffünf Tage pro Jahr ausbauen.Neue digitale Technologien werden auch die Arbeit vonPersonalabteilungen in den Unternehmen massiv verändern. DigitaleAuswahltests, Planspiele oder automatisierte Analysen vonBewerberprofilen auf Online-Plattformen werden für diePersonalgewinnung und -entwicklung bis 2023 eine immer stärkere Rollespielen. Die Personalabteilungen reagieren damit auf dieNotwendigkeit, ausreichend Fachkräfte mit technologischen Fähigkeitenzu finden und die bestehende Belegschaft in neuenSchlüsselqualifikationen weiterzubilden. Das sind die zentralenErgebnisse einer aktuellen Studie von Stifterverband und McKinsey &Company mit dem Titel Wie Future Skills die Personalarbeit verändern.Für die Studie wurden mehr als 600 Großkonzerne, mittlere und kleineUnternehmen sowie Startups in Deutschland befragt.Die Umfrage zeigt: Es wird vor allem bei digitalen Auswahltestsund Planspielen einen enormen Anstieg geben (+82 Prozent). Ein Grunddafür dürfte der massive Bedarf an Tech-Spezialisten bis 2023 sein,den Stifterverband und McKinsey in den nächsten fünf Jahren auf rund700.000 Personen beziffern, darunter Experten wie nutzerorientierteWebdesigner oder Big-Data-Analysten. Schon heute nutzt jedes siebenteder befragten Unternehmen digitale Instrumente, um geeigneteFachkräfte zu finden; Tendenz steigend. Jedes dritte Unternehmen gibtan, innerhalb der nächsten fünf Jahre digitale Plattformen nutzen zuwollen, um Bewerberprofile automatisiert auf vorhandene Fähigkeitenzu analysieren. Laut einer Hochrechnung von McKinsey undStifterverband werden im Jahr 2023 rund 280.000 Einstellungen mit derUnterstützung von Online-Tools vorgenommen. Das persönliche, analoggeführte Vorstellungsgespräch verliert dagegen an Bedeutung: Für 71Prozent der befragten Unternehmen spielt es gegenwärtig noch einezentrale Rolle im Bewerbungsverfahren. Doch nur 61 Prozent derUnternehmen geben an, dass sie dies auch in fünf Jahren noch soanwenden werden. Bei den Großunternehmen will sogar jedes Zweite infünf Jahren Bewerbungsgespräche bevorzugt online führen."Der Bedarf an Mitarbeitern mit spezifischer Expertise nimmt immermehr zu. Deshalb ist es für Personalabteilungen sehr sinnvoll zurUnterstützung automatisierte Auswahlverfahren einzusetzen", stelltMcKinsey-Seniorpartner Jürgen Schröder fest. Als ein Beispiel nennter Job-Matching-Plattformen. "Hier werden die Daten von Bewerbern mitveröffentlichten Stellenausschreibungen verglichen. So könnenKandidaten zielgerichteter mit dem passenden Unternehmenzusammengebracht werden. Gamification-Elemente sind bestens geeignet,um überfachliche Qualifikationen, wie unternehmerisches Handeln oderagiles Arbeiten, besser einschätzen zu können."Unternehmen wollen Umfang an Weiterbildung ausbauenNeben der Personalgewinnung wird sich nach Ansicht vonStifterverband und McKinsey auch der Bereich Personalentwicklungrapide verändern. Das Analysieren von großen Datenmengen sowie agilesund kollaboratives Arbeiten sind Fähigkeiten - so genannte FutureSkills -, die für die künftige Arbeitswelt immer wichtiger werden.Bereits heute werden schon 60 Prozent des Weiterbildungsbudgets fürFuture-Skills-Maßnahmen eingesetzt. Der Studie zufolge werden diebefragten Unternehmen in diesem Bereich ihre Anstrengungenverstärken: Stellen sie heute ihren Mitarbeitern im Durchschnitt 3,7Tage pro Jahr für weiterbildende Maßnahmen zur Verfügung stellen,werden es in fünf Jahren schon fünf Tage pro Jahr sein."Der künftige Weiterbildungsbedarf ist enorm", sagt VolkerMeyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes."Digitale Instrumente sind eine gute Möglichkeit, den Bedarf zudecken und die bestehende Belegschaft gezielt weiterzubilden. Einewesentliche Voraussetzung dabei ist der ständige Abgleich zwischenPersonalabteilung und Mitarbeiter, um zu definieren, welcheFähigkeiten vorhanden sind und welche für die Zukunft gebrauchtwerden. Weiterbildung wird ein wesentlicher Bestandteil vonArbeitsverträgen sein und das Arbeitsleben ständig begleiten."Die Analyse von Stifterverband und McKinsey Wie Future Skills diePersonalarbeit verändern ist das zweite von vier Diskussionspapieren,die im Rahmen der Future-Skills-Initiative des Stifterverbandeserstellt wurden. Die erste Studie Future Skills: Welche Kompetenzenin Deutschland fehlen beleuchtete den massiven Bedarf anTechnologiespezialisten und Weiterbildung bis zum Jahr 2023. In denzwei noch folgenden Papieren zu den Veränderungen am Arbeitsmarktdurch Digitalisierung werden konkrete Herausforderungen undHandlungsoptionen für Bildungseinrichtungen und die Politik imMittelpunkt stehen.Die Studie Wie Future Skills die Personalarbeit verändern zumDownload finden Sie unter https://www.future-skills.netPressekontakte:StifterverbandPeggy GroßT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.dewww.stifterverband.orgMcKinseyKirsten BestT 0211 1364688kirsten_best@mckinsey.comwww.mckinsey.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell