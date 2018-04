Digitalisierung und künstliche Intelligenz: Industrie rechnet mit schnellerem Wandel

Düsseldorf (ots) - McKinsey-Studie: 74% der Entscheider haltenGeschwindigkeit der Veränderung für noch nie dagewesen - Industriemit Schwierigkeiten bei neuen Geschäftsmodellen und Talentgewinnung -Markt für Cybersecurity verdoppelt sichVorstände und Unternehmensentscheider aus der Industrie erwarten,dass sich ihre Branchen in den nächsten fünf Jahren stärker verändernals in allen vergangenen Jahrzehnten. 85% der Verantwortlichen ausder Automobilindustrie, dem Maschinenbau sowie der Luftfahrt- undVerteidigungsbranche gehen davon aus, dass technologische Durchbrüchewie künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und datenbasierteGeschäftsmodelle ihr Unternehmen komplett verändern werden. Drei vonvier Verantwortlichen nennen vor allem die Geschwindigkeit desWandels als wesentlichen Faktor. Fast jeder Zweite hält auch dasAusmaß der Veränderung für noch nie dagewesen. Gleichzeitig fühlensich die traditionellen Unternehmen schlecht auf den Wandelvorbereitet - vor allen wenn es darum geht, neue digitaleGeschäftsmodelle aufzubauen und die dafür notwendigen Talente zugewinnen. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer weltweitenBefragung von über 300 Top-Entscheidern aus der Industrie mit demTitel "Disruptive forces in the industrial sector - a globalexecutive survey" von McKinsey & Company.Mittelmäßiges Smartphone schneller als früher der Supercomputer"Natürlich gab es auch früher Entwicklungssprünge in derIndustrie. Doch diesmal verändert sich nicht nur die Technologie,sondern für alle Unternehmen auch das fundamentale Geschäftsmodell",sagt Thomas Baumgartner, Leiter der europäischen Beratung fürIndustrieunternehmen bei McKinsey. 47% der Firmen erwartenbeispielsweise, dass neue Abrechnungsmodelle wie das Bezahlen jeBenutzung (pay per use) in Zukunft viel stärker eingesetzt werden.Neun von zehn Unternehmen gehen davon aus, dass in ihren Markt neueWettbewerber eindringen- zum Beispiel aus der Digitalindustrie,Startups oder aus China. Dennoch gibt es auch viel Optimismus: Jedeszweite Unternehmen rechnet für die Gesamtindustrie mit steigendenUmsätzen. Baumgartner: "Noch ist unklar, ob sich die traditionellenUnternehmen diese zusätzlichen Umsätze sichern werden oder die neuenWettbewerber."Drei grundlegende Technologiesprünge treiben die Veränderungvoran, so die Studie:- Mehr Daten, die wirtschaftlich genutzt werden können. 90% allergespeicherten Daten wurden in den letzten zwei Jahren erzeugt.- Zweitens hat die Rechengeschwindigkeit der Computer exponentiellzugenommen: Ein heutiges Mittelklasse-Smartphone ist zehnmalschneller als der Supercomputer, der 1997 erstmals einenSchachweltmeister schlug.- Drittens vernetzt sich die Welt immer stärker: 20 MilliardenGeräte hängen nun am Internet, jeden Tag kommen 50 Millionenhinzu.Daraus entstehen in schneller Folge Innovationen: In derAutomobilindustrie werden mit Mobilitätsdienstleistungenbeispielsweise heute 30 Mrd. US-Dollar umgesetzt, 2025 werden es fast400 Mrd. sein. Der Markt für Cybersecurity-Anwendungen wird sich vonheute 96 Mrd. US-Dollar auf 210 Mrd. US-Dollar in den kommendensieben Jahren mehr als verdoppeln, so McKinsey."Unternehmen, die diesen Wandel nicht aktiv angehen, riskierensehr schnell aus dem Markt gedrängt zu werden", sagt Bernd Heid,Co-Autor der Studie und Seniorpartner von McKinsey. Daher rechnetmehr als die Hälfte der befragten Unternehmen damit, zwischen 10 und30% ihrer Budgets umschichten zu müssen; ein Drittel wird sogar mehrals 30% neu verteilen. Heid: "Im langfristigen Durchschnitt habenFirmen nur 6 bis 10% ihrer Budgets jährlich umgeschichtet - wirwerden also eine dramatische Beschleunigung sehen."58% der Unternehmen rechnen damit, dass 10 bis 30% derArbeitsplätze sich verändern werden - durch neue Aufgabe oder denWegfall einzelner Tätigkeiten; ein Drittel geht von mehr als 30%betroffenen Mitarbeitern aus. Heid: "Die Industrie sucht händeringendSoftware- und Datenspezialisten." Allein in den USA werden für dieSoftware in Autos bis zu 100.000 zusätzliche Experten benötigt.Sechs von zehn Unternehmen haben bereits Umbauprogrammeangestoßen; ein Drittel geht den Wandel durch die Gründung vonStartups an. "Die Schnelligkeit und das Ausmaß des Wandels erforderneinen mutigen Umbau", sagt Thomas Baumgartner. "EinzelnePilotprojekte und die Gründung von Startups oder Inkubatoren könnenhelfen, die Veränderung anzuschieben. Doch für den langfristigenErfolg muss der Umbau 'at scale', also im großen Maßstab, erfolgen."Die Studie ist verfügbar unter www.mck.de/disruptionÜber McKinseyMcKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führendeUnternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzernezählen aktuell zu den Klienten. 