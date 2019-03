Digitalisierung und Nachhaltigkeit: große Marktchancen für Mittelstand / B.A.U.M. und DBU: Vernetzung über Kompetenzplattform wird positiv angenommen

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - "Künstliche Intelligenz", "Messbarkeit" und "NewWork" ("neues Arbeiten") waren die Schwerpunktthemen desJahreskongresses von nachhaltig.digital. Die Kompetenzplattform derDeutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und des BundesdeutschenArbeitskreises für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M., Hamburg)stellte vor rund 160 Teilnehmern Lösungen aus Forschung und Praxisvor, die Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung zusammenbringen."Die Digitalisierung bietet große Potenziale, um die ökologischenHerausforderungen wie den Klimaschutz in Marktchancen für kleine undmittlere Unternehmen umzuwandeln", sagt DBU-Generalsekretär AlexanderBonde. Dass die Wettbewerbsfähigkeit mit dem Digitalisierungs- undNachhaltigkeitsgrad von Firmen zusammenhänge, lasse sich ausErgebnissen eines kürzlich beendeten Stiftungs-Projektes mit denHochschulen in Osnabrück schließen.Zielsetzung der Online-Plattform: Informieren, inspirieren,initiierenHier setzt nun auch eine von drei Seiten zu gleichen Teilenfinanzierte Koordinationsstelle zwischen der Universität, derHochschule Osnabrück und der DBU an, um die Bedeutung derUnternehmenskultur in produzierenden mittelständischen Unternehmenfür einen fortschreitenden digitalen und nachhaltigen Wandel zuuntersuchen. Auch nachhaltig.digital will das weiterverfolgen.Projektkoordinator Carl-Ernst Müller: "In den heutigenArbeitsgruppen, aber auch in Expertenkreisen in diesem Jahr, werdenwir Unternehmen dabei unterstützen, ihren Digitalisierungs- undNachhaltigkeitsgrad zu bestimmen, um sich auf diesem Sektor selbststrategisch weiter zu entwickeln. Ansatzpunkte für digitalen undnachhaltigen Wandel bietet auch die Unternehmenskultur - zum Beispieldurch neue Arbeitsweisen. Das wollen wir in verschiedenen Formaten -online und offline - weiterverfolgen." Unter den Zielsetzungen"informieren, inspirieren, initiieren" biete die Online-Plattformhierzu bundesweit Vernetzungsmöglichkeiten. So können etwa über eineinteraktive Landkarte bereits über 70 Veranstaltungen, Akteure,Praxisbeispiele sowie Unternehmensporträts abgerufen werden.Praxisbeispiele zeigen Chancen im nachhaltigen und digitalenWandelDigitalisierung könne zu einem gesellschaftlichen Wandel inRichtung nachhaltiger Entwicklung entscheidend beitragen.B.A.U.M.-Vorstandsmitglied Martin Oldeland: "Unternehmen, dieanpassungsfähiger in Bezug auf den nachhaltigen und digitalen Wandelsind, sind auch zukunftsfähiger aufgestellt. Das zeigen beispielhafteFirmen wie der Büromöbelhersteller Wilkhahn, der als Pionier einernachhaltigen Produktgestaltung gilt und dafür die Chancen voninnovativen digitalen Technologien und neuen Arbeitskonzeptenergreift." So zeigten sich in der produzierenden Wirtschaft Chancen,Energie- und Ressourcen einzusparen. Auch eine dezentrale erneuerbareEnergieversorgung benötige eine digitale Steuerung, dieunterschiedliche Energiemengen und -bedarfe sinnvoll miteinander inBeziehung setze. Bezogen auf die Energiewende komme es fürUnternehmen darauf an, die Arbeitswelt der Zukunft im Rahmen derinternationalen Nachhaltigkeitsziele positiv mitzugestalten. Deshalbbrauche es auch eine Digitalpolitik, die mit der Bildungs- undNachhaltigkeitspolitik verschränkt sei und alle Menschen durchlebenslanges Lernen befähige, an der digitalen Gesellschaftteilzuhaben, forderte Riccarda Retsch vom Rat für NachhaltigeEntwicklung anlässlich des Jahreskongresses.Mittelstand informiert sich über neue Ideen und KooperationenSeit Anfang 2018 suche nachhaltig.digital mit und für denMittelstand nach digitalen Antworten für eine nachhaltige Entwicklungund habe in sieben eigenen und mehr als 30Veranstaltungsbeteiligungen kleine und mittlere Unternehmen mitStartups, Forschung und weiteren Experten vernetzt. Müller zieht nachdem ersten Jahr der Kompetenzplattform eine positive Bilanz: "Es hatsich gezeigt, dass Nachfrage aus dem Mittelstand vorhanden ist undneue Ideen und Kooperationen inspiriert werden. Unternehmen, die sichin diese Fragestellungen einbringen möchten, sind eingeladen, an derPlattform und den neu startenden Expertenkreisen mitzuwirken."Pressekontakt:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell