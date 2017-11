Digitalisierung schafft Mehrwert für Unternehmensarchive - was Verantwortliche jetzt beachten sollten

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung hält immer stärker Einzug inunterschiedliche Unternehmensbereiche. Mitarbeiter tauschen sich insozialen Netzwerken aus, künstliche Intelligenz wird immer stärkerein Teil der Arbeitswelt und kollaboratives Arbeiten rund um denGlobus mehr und mehr zur Realität. Auch für Unternehmensarchivebietet die Digitalisierung Chancen, zu mehr Wertschöpfung innerhalbvon Unternehmen beizutragen. Durch eine Modernisierung vonUnternehmensarchiven werden Inhalte zugänglicher, der Wissenstransferwird verbessert und die Firmenhistorie kann in dieUnternehmenskommunikation integriert werden. Da im Zuge derDigitalisierung die Anzahl der elektronischen Dokumente stetigsteigt, muss sich jedes Unternehmen mit dem Thema Datensicherungauseinandersetzen. Digitale Langzeitarchivierung ist also eineNotwendigkeit, um auch im digitalen Zeitalter eine effiziente undschnelle Datensicherung gewährleisten zu können.Wie Unternehmensarchive den Wissenstransfer im UnternehmenverbessernIn Unternehmensarchiven werden Dokumente gesichert, die überinterne Arbeitsprozesse und projektbezogene VorgehensweisenAufschluss geben. Unternehmensarchive fungieren deshalb als großeWissensspeicher, die durch neue Infrastrukturen effizienter genutztwerden können. Die Distribution der Inhalte gestaltet sich schneller,einfacher und zielgerichteter, weswegen ein modernesUnternehmensarchiv hinsichtlich eines effizienten Wissenstransferseinen wichtigen Baustein darstellt. Carmen Russo, Archiv- undDigitalexpertin der D+S 360° Media World, erklärt: "Wissensmanagementist heute ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für Unternehmen. Dabei gehtes nicht nur um das Wissen der Mitarbeiter, sondern auch um denZugang zu Wissen. Archive können hier zu einer wichtigenSchnittstelle im Unternehmen werden, denn sie kennen sich mit demDokumentieren, Katalogisieren, Aufbereiten und Bewerten von Inhaltenaus."Mit Unternehmensarchiven die Identität stärkenFür die Kommunikation eines Unternehmens ist das Archiv ein wahrerSchatz. Mit historischem Material, das digital aufbereitet wurde,lassen sich Social-Media-Plattformen ebenso bespielen wie dieUnternehmenshomepage oder das Intranet, um so die Identität undHerkunft des Unternehmens zu stärken. Gleichzeitig können durchGeschichtskommunikation die Markenbildung unterstützt, gemeinsameWerte innerhalb der Belegschaft transportiert und das Vertrauen beiKonsumenten gestärkt werden.Unternehmensarchive müssen in moderne Infrastruktur investierenMit der Digitalisierung bietet sich für die Verantwortlichen diegroße Chance, die Funktion von Unternehmensarchiven konzeptionell neuaufzustellen und diese als festen Bestandteil in dieWertschöpfungskette eines Unternehmens zu integrieren. Unternehmensollten sich deshalb mit den Möglichkeiten der Digitalisierung imArchivwesen vertraut machen. Hierbei können Digital- undArchivexperten Unternehmen unterstützen, indem sie UnternehmenLösungen und Perspektiven aufzeigen.Thesen zu der Entwicklung des Archivwesens finden Sie unter:www.your-archive.dePressekontakt:D+S 360° media world GmbHSchützenstraße 2122761 HamburgTel: +49 40 85 17 82 - 356E-Mail: k.thurmann@ds360grad.comOriginal-Content von: D+S 360° media world GmbH, übermittelt durch news aktuell