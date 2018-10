Digitalisierung löst Jobängste aus / Oliver Wyman-Umfrage zur digitalen DNA der Schweiz (FOTO)

Zürich (ots) -Die Internetbegeisterung der Schweizer ist ungebrochen: Fast dreivon vier Eidgenossen sehen in der Digitalisierung eine Chance für dasLand, der E-Commerce erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Dochdie Neuauflage der Oliver Wyman-Studie "Switzerland's Digital DNA"zeigt auch ein weiter hohes Bewusstsein der Bevölkerung fürCyber-Risiken. Und insbesondere in der Finanzindustrie wirft dieSorge um den eigenen Arbeitsplatz erste Schatten auf dieDigitalisierungsstory der Schweiz.Ist die Digitalisierung ein Jobmotor oder ein Jobkiller? DieseDebatte wird in allen Ländern und Branchen höchst kontrovers geführt.In der Schweiz wächst im wichtigen Finanzsektor die Skepsis: Nur noch59 Prozent der Beschäftigten bei Banken, Versicherungen und anderenFinanzdienstleistern glauben, dass die Digitalisierung für neue Jobssorgen wird. Im Vorjahr waren noch über 80 Prozent hoffnungsvollgestimmt. Dieser Stimmungseinbruch in der Finanz- undVersicherungsbranche ist eine der frappierenden Veränderungen, diedie Studie "Switzerland's Digital DNA" feststellt. Für diedetaillierte Untersuchung zur Internetaffinität der Bevölkerung hatdie Strategieberatung Oliver Wyman erneut 2000 Schweizer Bürger imJuli 2018 befragt."In keiner anderen Branche hat sich der Blick der Betroffenen aufdie Veränderungen durch das Internet so stark verdüstert wie in derFinanzindustrie", sagt Nordal Cavadini, Partner bei Oliver Wyman inZürich. "Der Stellenabbau in vielen Banken und der spürbareWettbewerbsdruck durch Fintechs lässt hier offenbar die Sorgenwachsen." Derweil bewahren sich Beschäftigte abseits derFinanzindustrie überwiegend ihre Zuversicht: In den meistenIndustriesektoren verbesserte sich sogar die Erwartungshaltung mitBlick auf neue Arbeitsplätze. So stiegen die Spitzenwerte in derITK-Branche auf 82 Prozent, im produzierenden Gewerbe auf 73 Prozentund in der öffentlichen Verwaltung auf 70 Prozent. Der Schlusswertwurde im Gross- und Detailhandel mit 53 Prozent verzeichnet. Überalle Branchen gerechnet halten es 60 Prozent der Schweizer in diesemJahr für wahrscheinlicher, dass neue Jobs durch das Internet undandere Kommunikationstechnologien entstehen.Industriebeschäftigte mit grossem SelbstvertrauenAuch hinsichtlich ihrer persönlichen Qualifikation für diedigitale Transformation des Arbeitsmarkts zeigen die Schweizer einebreite Brust. 79 Prozent der Befragten fühlen sich nach eigenemBekunden ausreichend ausgebildet, um ihren Job in fünf Jahren nochausführen zu können. Diese Frage bejahen immerhin 76 Prozent derBanker, während das produzierende Gewerbe mit 88 Prozent die Spitzebildet und der Logistiksektor mit nur 68 Prozent als Schlusslichtrangiert. In Logistikunternehmen fühlen sich 29 Prozentzurückgelassen und vom Tempo des technischen Wandels überfordert -der Wert liegt um zehn Prozentpunkte über dem Durchschnitt."Generell bleibt die Schweiz auch 2018 ein idealer Standort fürDigitalunternehmen, denn die Bevölkerung stellt sich den Chancen sehrpositiv, aber auch aufgeklärt gegenüber", sagt Joris D'Incà,Schweiz-Chef von Oliver Wyman. 73 Prozent sehen eine "Chance für dieSchweiz", 67 Prozent einen "positiven Einfluss auf das eigene Leben".Im Vorjahr lagen diese Werte auf vergleichbaren hohen Niveau. "Daszeigt, dass die Schweizer parat sind für zukünftige Umstellungen,etwa dass klassische Jobs durch flexiblere Arbeitsmodelle ersetztwerden."Starkes Wachstum im E-CommerceGefragt nach dem überragenden Vorteil der Digitalisierung, setzendie Schweizer wie schon im Vorjahr die Konsumentenbrille auf: Sorgtdas Internet für günstigere Preise beim Einkauf? 79 Prozent stimmenhier zu. Verstärkt nutzen die Schweizer den Kanal E-Commerce - undimmer öfter landen sie bei den Platzhirschen: Zalando (von 32 auf 42Prozent) und Amazon (von 29 auf 35) konnten im Jahresvergleichdeutlich mehr regelmässige Nutzer gewinnen, so wie auch Digitec (von19 auf 26 Prozent). Der chinesische Primus Alibaba kommt bereits auf9 Prozent regelmässige Nutzer. "Wir gehen fest davon aus, dass dieinternationalen Plattformen weiter Fuss fassen werden", sagtCavadini.Damit zeigt sich im Online-Shopping ein Paradoxon: Immer öftersteuern die Schweizer die internationalen Einkaufsriesen an, obwohlihr Vertrauen in genau diese Konzerne sinkt. "Der stark ausgeprägteWunsch nach günstigen Preisen siegt bei den Konsumenten ganzoffensichtlich über die Sorge um Datenweitergabe", sagt Cavadini.Zwar mögen es 67 Prozent der Befragten nicht, Daten an Dritteweiterzugeben. Doch die Abwehrhaltung bröckelt: Im Vorjahr war dieAbneigung mit 73 Prozent noch stärker ausgeprägt. Laut Cavadinikönnen Schweizer Plattformen mit der Konkurrenz mithalten, wenn siedie Nähe zum Konsumenten stärker nutzen - etwa durchDienstleistungen, die mit dem Standort verknüpft sind. "Das kann derOnline-Supermarkt sein, der sich mit dem lokalen Metzgerbetriebzusammenschliesst.", sagt Cavadini.Misstrauen gegenüber Tech-KonzernenMan zweifelt, aber man klickt: Das Vertrauen in Technologiefirmenwie Google liegt mit 25 Prozent am untersten Ende der abgefragtenSektoren. Kaum besser ist der Leumund der Online-Händler wie Amazon,denen nur 26 Prozent ihr Vertrauen schenken, wenn es umpersonalisierte Angebote geht. 2017 erlangten Tech- undOnlineunternehmen ähnlich niedrige Vertrauenswerte. Spitzenwertegeniessen weiter Spitäler, Ärzte und Krankenkassen mit 61 Prozent,Banken mit 59 Prozent und Universitäten mit 58 Prozent. 60 Prozentder Schweizer war der Ansicht, Unternehmen und Politik müssen mehrfür den Datenschutz tun. Hier liegt eine Chance. Über die StudieFür die Studie "Switzerland's Digital DNA" befragte Oliver Wymanim Juli 2018 2.000 Schweizer Einwohner in den beiden grossenLandessprachen Deutsch und Französisch. Um die Einstellung zum ThemaDigitalisierung zu ergründen, ging es um Details zur persönlichenInternetnutzung, um Hoffnungen und Ängste sowie um das Vertrauen zubestimmten Institutionen. Die Studie wurde 2017 erstmalsdurchgeführt.Weitere Grafiken finde Sie auf unserer Website:http://ots.de/mTCsok