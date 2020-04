Digitalisierung - jetzt! Wie ein Turbo beschleunigt die Corona-Krise die längst überfällige Veränderung der Arbeitswelt / Zielführende Beratungsangebote an den Mittelstand von evodion (FOTO)

Hamburg (ots) - Viele Unternehmen haben der Not gehorchend ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine flexiblere Arbeitsgestaltung eingeräumt. Digitale Lösungen wie Videotelefonie, Chat-Tools und diverse Cloud-Anwendungen ermöglichen dies. Auch die gute alte E-Mail ist in diesen Tagen ein ständiger Begleiter.Von den aktuellen Investitionen in notwendige Infrastruktur und Know-How profitieren alle. In Zukunft können Beschäftigte wie auch Arbeitgeber schneller auf kurzfristige Veränderungen reagieren und die Arbeit flexibler gestalten, denn in klassischen Bürojobs könnten bis zu 30% der Beschäftigten zusätzlich im Homeoffice arbeiten (Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; Link (https://bit.ly/2UyhpmT) . Doch Digitalisierung ist mehr als Homeoffice und in Sachen Digitalisierung ist in der deutschen Wirtschaft noch viel Luft nach oben.Entsprechende Technologien entwickeln sich rasant und konkurrieren häufig miteinander. Industrie 4.0, Smart Factory, Internet of Things, Cloud Computing, Big Data, Künstliche Intelligenz; immer neue Schlagwörter versprechen die ultimative Lösung aller Fragen einer immer komplexeren, sich immer schneller verändernden Geschäftswelt. Vielen Unternehmen fällt die digitale Transformation schwer, denn sie fürchten hohe Investitionen, Reibungsverluste im operativen Geschäftsbetrieb und Sicherheitsrisiken. Auch fehlen oft Know-How und Ressourcen, um sich zielführend mit der digitalen Transformation zu beschäftigen.Hier bietet die evodion IT-Beratung zukunftssichere Unterstützung.Sie wollen wissen, welche Lösungen die richtigen für Sie sind:- Wie werden meine Geschäftsprozesse noch effizienter? - Wie kann ich dadurch meinen Marktanteil vergrößern? - Welche Möglichkeiten es gibt, eine digitale Zukunft für mein Unternehmen zu gestalten? - Wie kann ich die digitale Transformation in kleinen Schritten umsetzen, um einen "Big Bang"-Ansatz zu vermeiden?Als unabhängiger IT-Dienstleister berät evodion ganzheitlich. Unsere Beratungsleistung geht über reine IT-Themen hinaus und umfasst die Chancen und Möglichkeiten der digitalen Transformation entlang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Wir verstehen Ihre Geschäftsprozesse. Wir erarbeiten und implementieren intelligente Lösungen für deren Optimierung und digitale Transformation. evodion entwickelt Business- und IT-Partnerschaften für den digitalen Wandel.Wir fokussieren uns dabei auf das für Sie Notwendige und Machbare, nicht auf die technische Maximallösung. - Denn wir verstehen den Mittelstand.Die evodion IT-Beratungsleistungen im Überblick (https://www.evodion.de/leistung-beratung)IT-Management-BeratungDer Fokus unserer IT-Management-Beratung liegt auf den strategischen Aspekten der IT als Unterstützer und Wettbewerbsvorteil. Wir bauen Brücken zwischen Business und IT und entwickeln Strategien für eine nachhaltige Kooperation und Interaktion. Wir prüfen, wie die IT-Organisation die unternehmerischen Ziele optimal unterstützen kann (z.B. durch Out-/In-Sourcing, Make-or-Buy-Szenarien, Infrastruktur-Review). Im Rahmen der IT-Management-Beratung prüfen wir unter anderem, welche neuen Technologien sich mittel- und langfristig für Sie empfehlen. Bei Bedarf übernehmen wir im Rahmen eines Interim-Managements die Leitung der IT-Organisation und moderieren Change-Management-Prozesse für alle Beteiligten, um ein gemeinsames Verständnis im Unternehmen zu schaffen.IT-Produkt-Beratungevodion analysiert, welche Lösung die beste ist: Verlängerung des Lebenszyklus, Ablösung des Legacy-Systems oder Umstieg auf ein Ersatzsystem. Wir beraten bei der Auswahl von IT-Systemen, unterstützen Sie bei der Einführung, beim Customizing und Roll-Out. Ob einzelnes Modul oder Komplettsystem, evodion ist Ihr verlässlicher Partner: bedarfsgerecht und hersteller-unabhängig.Entwicklungsnahe IT-BeratungFlexible IT- Anwendungs-Architektur: Die Architektur Ihrer Anwendung muss die erforderliche Flexibilität mitbringen, ohne zu komplex zu werden. Als Berater geben wir bei der Gestaltung die entscheidenden Impulse, hinsichtlich Programmiersprache, UI-Framework, Services, Workflowmanagement, Schichtenmodell, Testbarkeit, Schnittstellen, Monitoring u.v.m.Bei unserer entwicklungsnahen IT-Beratung berücksichtigen wir Ihre individuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen. Schritt für Schritt schaffen wir gemeinsam nachhaltige Lösungen, die Ihre Geschäftsprozesse beschleunigen.IT-Architektur-BeratungGrundlage unserer Beratung ist eine genaue IST-Analyse Ihrer IT-Landschaft, der IT-Organisations-struktur und IT-Prozesse. Im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens erarbeiten wir Wege zur Optimierung; immer unter Berücksichtigung der operativen Sicherheit und Zukunfts-fähigkeit: Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Abteilungen/Teams (Ops und Dev) bewerten wir die Szenarien und finden die für Sie passende Lösung.Geschäftsprozess-orientierte IT-BeratungDank breitem, technischem Verständnis und langjähriger Erfahrung können sich unsere Berater schnell tieferen Einblick in alle Fachprozesse verschaffen. Auf diesem Fundament helfen wir Unternehmen, alle fachlichen Aspekte ihrer IT zu klären, vom Demand-Management über die Fachkonzeption bis hin zur Analyse der Anforderungen und der Geschäftsprozesse.evodion hilft Unternehmen, Geschäftsprozesse ihrer Wertschöpfungskette zu optimieren und zu digitalisieren-nachhaltig und mit Augenmaß. Wir messen den Erfolg unserer Beratung daran, dass die von uns optimierten Prozesse und IT-Systeme auch Ihre zukünftigen Anforderungen unterstützen.Coaching agiler IT-ProjekteDie Einführung von agilen Methoden erfordert meist gravierende Umstellungen in der Organisation und bei allen Beteiligten. evodion begleitet Veränderungen aktiv und ermöglicht den Kulturwandel. Über konkrete IT-Projekte hinaus entwickeln wir Ihre Organisation agil weiter. Agile Coaches fördern die Kooperation zwischen den Teams und Bereichen. Dadurch wird das weitere Lernen in ihrer Organisation nachhaltig verbessert.Als unabhängiger II-Dienstleister sind wir der Partner, der Sie Schritt für Schritt auf dem Weg der digitalen Transformation begleitet.Wollen wir gemeinsam neue Wege gehen? - Dann lassen Sie es mich wissen.Dr. Peter StörmerGeschäftsführer evodion IT GmbHpeter.stoermer@evodion.dePressekontakt:evodion Information Technologies GmbHHögerdamm 4120097 HamburgMichael KarmannTel.: +49 40 271 4340-80michael.karmann@evodion.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143301/4564146OTS: evodion IT GmbHOriginal-Content von: evodion IT GmbH, übermittelt durch news aktuell