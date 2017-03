Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Frankfurt/Main (ots) - Das Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie (BMWi) veranstaltet gemeinsam mit dem KompetenznetzwerkTrusted Cloud e.V. am 22. März auf der Messe CeBIT in Hannover ein"Trusted Cloud Forum" zum Thema "Trusted Cloud - Digitalisierungerfolgreich gestalten". Als Best Practice-Beispiel präsentiert derManaged Service Provider Claranet gemeinsam mit der Aktion Mensch dieTransformation und Digitalisierung geschäftskritischer Anwendungenanhand der von der Aktion Mensch angebotenen Soziallotterie. In ihremVortrag fokussieren die beiden Referenten Fabian Kaiser, Head ofSecurity & Compliance bei Claranet, und Thomas Klüppel, LeiterInformationsmanagement bei der Aktion Mensch, insbesondere dieDatensicherheit in der Cloud. Claranet gehörte im vergangenen Jahr zuden ersten Anbietern von Cloud Services, die für ihre hoheTransparenz, Sicherheit und Rechtskonformität mit dem Trusted CloudLabel des BMWi ausgezeichnet wurden.Matthias Machnig, Staatssekretär im BMWi, betont in seinemschriftlichen Grußwort zum Programm des Trusted Cloud Forums, dassCloud Computing ein zentraler Erfolgsfaktor für die Digitalisierungin Unternehmen sei. Unternehmen, die den Einsatz von Cloud Serviceserwägen, seien daher eingeladen, im Forum anhand von Beispielen ausder Praxis zu erfahren, wie man die umfassenden Möglichkeiten derCloud-Technologie nutzen kann, ohne Abstriche bei der Sicherheitmachen zu müssen."Die Pluspunkte von Cloud-Lösungen für Unternehmen sind inzwischenunumstritten, zum Beispiel mobiler und geografisch verteilter Zugriffauf IT-Ressourcen, bessere Skalierbarkeit der Leistungen,organisatorische Flexibilität und eine bessere Verfügbarkeit undPerformance", ergänzt Kaiser. "Im Vergleich zu unternehmenseigenenIT-Infrastrukturen ermöglichen Cloud-Lösungen in vielen Fällen zudemeine höhere Datensicherheit. Mit unserer Managed Cloud bieten wireine zertifizierte Informationssicherheit und Datenschutz gemäß deranerkannten ISO-Normen 27001 und 27018. Damit sorgen wir bei vielenKunden nicht nur für mehr Agilität und Flexibilität, sondern auch fürmehr Sicherheit."Weitere Informationen zum Trusted Cloud Forum (Anmeldung undProgramm) gibt es unterwww.trusted-cloud.de/anmeldung-trusted-cloud-forum, Details zurManaged Cloud von Claranet sind unter www.claranet.de abrufbar.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016"als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" inEuropa. Mit über 1.300 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 37 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von Google, AWS und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauenauf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oderandere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt esunter www.claranet.de.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69 408018 215presse@de.clara.netThomas GriffithPresse und PRgriffith prTel. +49 (0)6172 137 330info@griffith-pr.deOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell