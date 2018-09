Digitalisierung führt zu Stellenrekord bei Ingenieur- und Informatikberufen / Im zweiten Quartal 2018 waren 129.470 offene Stellen zu besetzen

Düsseldorf (ots) - Im zweiten Quartal 2018 warenmonatsdurchschnittlich 129.470 offene Stellen zu besetzen, wovon85.880 auf die acht klassischen Ingenieurberufskategorien und 43.590auf Informatikberufe entfielen. Zu diesem Ergebnis kommt der neueIngenieurmonitor, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) imAuftrag des VDI vierteljährlich erstellt. Damit erreicht dieArbeitskräftenachfrage in den Ingenieurberufen ein neuesRekordniveau. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet dies einPlus von 11,3 Prozent beziehungsweise knapp 13.160 zusätzlicheVakanzen.Die weiterhin steigende Nachfrage nach Ingenieur- und IT-Know-howhat vielerlei Gründe. Zu den Treibern zählt die zunehmendeDurchdringung der Gesellschaft und der Wirtschaft mitDigitalisierungstechnologien wie automatisiertem Fahren,IT-Sicherheit und Entwicklungen von Lösungen für das Smart Home.Dementsprechend suchen viele Unternehmen nach qualifiziertemPersonal, um insbesondere IT- und Digitalisierungsprojekteumzusetzen. Doch die steigende Nachfrage bei einem gleichzeitiggeringen Arbeitskräfteangebot verschärft die Engpässe und wirkt sichhemmend auf das Wachstum aus. So gaben im Rahmen einerMittelstandsumfrage der DZ Bank zwei Drittel der Unternehmen an,Probleme bei der Mitarbeitersuche zu haben, jedes sechste unter ihnenkonnte aufgrund dessen IT- oder Digitalisierungsprojekte nichtverwirklichen.Die Informatikberufe bilden im zweiten Quartal 2018 mitmonatsdurchschnittlich 43.590 offenen Stellen die größte Kategoriedes Stellenangebots in den Ingenieurberufen. Gesucht werdeninsbesondere Schnittstellenkompetenzen von IT und Elektrotechnik.Auch die Bauingenieurberufe konnten mit rund 33.680 offenen Stellenweiterhin eine sehr hohe Nachfrage verzeichnen. Weiterhin waren inden Bereichen Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie Energie- undElektrotechnik zusammengenommen 33.710 Vakanzen gemeldet, was einemAnteil von rund 26 Prozent des Gesamtstellenangebots in denIngenieurberufen entspricht.Bereits im vorangegangenen Quartal hat die Zahl der Arbeitslosenin Ingenieurberufen ein Rekordtief seit Beginn der Aufzeichnungen inder KldB 2010 erreicht. Im zweiten Quartal 2018 setzte sich der Trendder sinkenden Arbeitslosenzahlen weiter fort. Monats-durchschnittlichsuchten 30.804 Personen eine Beschäftigung in einem Ingenieurberuf,wovon 23.105 auf die acht Ingenieurberufskategorien und 7.699 aufInformatikberufe entfielen. Verglichen zum Vorjahresquartal sank dieZahl der arbeitslos Gemeldeten damit um 8,7 Prozent. In einigenRegionen und Berufskategorien hat dies zu Folge, dass dasArbeitskräfteangebot in Form von arbeitslos Gemeldeten bereits starkerschöpft ist.In sämtlichen regionalen Arbeitsmärkten ist dieArbeitskräftenachfrage im Ingenieur- und IT-Bereich im Vergleich zumVorjahresquartal deutlich gestiegen. Den stärksten Anstieg konnteBerlin/Brandenburg verzeichnen, wo die monatsdurchschnittlichgemeldeten offenen Stellen 26 Prozent über dem Vorjahresquartallagen. Die meisten offenen Stellen waren in den beiden süddeutschenFlächenstaaten sowie in NRW zu beobachten. Alleine Bayern (26.040)und Baden-Württemberg (22.960) vereinten rund 38 Prozent des gesamtenStellenangebots auf sich. In NRW wurden monatsdurchschnittlich 23.210Vakanzen gezählt, was einem Anstieg um knapp 4 Prozent gegenüber demVorjahreswert entspricht.Die äußerst stabile Wirtschaftslage und positiveKonjunkturerwartungen geben Grund zur Annahme, dass die Nachfragenach Ingenieuren (inklusive Informatikern) in den kommenden Quartalennicht abebben wird. Der Mittelstandsumfrage der DZ Bank zu Folgebleibt die Investitionsbereitschaft im deutschen Mittelstandgrundsätzlich hoch. Im Fokus der geplanten Investitionen stehen gemäßder Umfrageergebnisse Personalmaßnahmen. Demnach plant rund einDrittel der befragten Unternehmen, in den kommenden drei Jahren dasPersonal aufzustocken.Der vollständigen VDI-/IW-Ingenieurmonitor steht kostenfrei zumDownload unter www.vdi.de/ingenieurmonitor.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Marco DadomoTelefon: +49 211 6214-383E-Mail: dadomo@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell