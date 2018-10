Digitalisierung erweitert die Rolle der Versicherung in der Gesellschaft: die Geneva Association

Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire) -Mit der Digitalisierung der Wirtschaft verändert sich die Rolleder Versicherung in der Gesellschaft von einer Institution, die sichin erster Linie mit Schadensersatzansprüchen befasst, zu einembreiteren Beratungsdienst für die Kunden zu Fragen, wie sie Risikenvorbeugen oder bestehende Risiken abmildern und managen können, soheißt es in einer Studie des Genfer Verbands, der führendeninternationalen Denkfabrik der Versicherungswirtschaft.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/714100/Geneva_Association_Logo.jpg )Der Bericht "Versicherungen im digitalen Zeitalter: ein Blick aufdie wesentlichen Implikationen für Wirtschaft und Gesellschaft (https://www.genevaassociation.org/research-topics/digitalization/insurance-digital-age?utm_source=pressreleasereport&utm_medium=media&utm_campaign=digital+insurance)" zeigt, dass die größte Quelle derWertschöpfung durch die Digitalisierung der Versicherungen in derFähigkeit liegt, neue und stärker kundenorientierte Produkte undLösungen zu entwickeln. Gleichzeitig wird die digitale Technologieund Automatisierung die Versicherer durch die Senkung der Kosten fürdie Erfassung und Verarbeitung von Informationen in die Lageversetzen, die Effizienz der Übernahme, Absicherung und Kalkulationvon Risiken zu erhöhen und Schäden zu regulieren. In einemwettbewerbsintensiven Markt wird dies letztlich zu niedrigerenPrämien führen und dadurch die Erschwinglichkeit und die Deckungerhöhen.Anna Maria D'Hulster, Generalsekretärin der Genfer Vereinigung,sagte: "Die beschleunigte Digitalisierung und das Wachstum vernetzterdigitaler Umgebungen schaffen neue Schwachstellen und habenpotenzielle Folgen, die weniger vorhersehbar sind als bisher.Digitalisierung und neue Technologien können dazu beitragen, denZugang zu Versicherungen zu verbessern, indem sie erschwinglicherwerden, den Vertrieb erleichtern, neue Märkte schaffen und so dieVorteile der Versicherung neuen Kunden zugänglich machen."Die neuen Möglichkeiten, die durch digitale Technologiengeschaffen werden, könnten aber auch zu Fragen der "Fairness" führen.Eine individuelle risikobasierte Versicherung könnte beispielsweisebedeuten, dass manchen Menschen, die einer hohen Risikokategoriezugeordnet werden, die Deckung verweigert wird oder dass sie mitunerschwinglich hohen Versicherungskosten konfrontiert wären. Das istzwar in der Versicherungsbranche nicht neu, dürfte sich aber in einerzunehmend digitalisierten Wirtschaft noch stärker akzentuieren.Neugegründete Technologieunternehmen - auch "InsurTechs" genannt -treten in die Branche ein, und Industrieunternehmen und etablierteTechnologiegiganten halten nach Geschäftsgelegenheiten imVersicherungswesen Ausschau. Wenngleich es die Möglichkeit vonbeiderseitig vorteilhaften Partnerschaften mit Versicherern gibt,besteht die Sorge, dass diese Unternehmen zu direkten Konkurrentender etablierten Versicherer werden könnten, insbesondere an derSchnittstelle zum Kunden.Christian Schmidt, Leiter des Digitalisierungsforschungsprogrammsbei der Geneva Association, sagte: "Angesichts einer immer größerwerdenden Digitalisierung der Wirtschaft dürfte die Risikobündelungdurch Versicherungen die beste Reaktion der Branche auf diefinanziellen Folgen von Risiken sein."Links:- Vollständiger Bericht (https://www.genevaassociation.org/research-topics/digitalization/insurance-digital-age?utm_source=pressreleasereport&utm_medium=media&utm_campaign=digital+insurance)- Zweiseitige Zusammenfassung (https://www.genevaassociation.org/research-topics/research-brief-insurance-digital-age?utm_source=pressreleasebrief&utm_medium=media&utm_campaign=digital+insurance)- Digitalisierung und Versicherungszentrale (https://www.genevaassociation.org/digitalization-and-insurance?utm_source=pressreleasehub&utm_medium=media&utm_campaign=digital+insurance)Pressekontakt:Daniel Perez-WhitakerDirector Communications+41-44-200-4906daniel_perezwhitaker@genevaassociation.orgDaniela ZuegelCommunications Manager+41-44-200-4996daniela_zuegel@genevaassociation.orgOriginal-Content von: The Geneva Association, Zurich, übermittelt durch news aktuell