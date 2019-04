Digitalisierung erweitert Aufgabenspektrum von Shared Service Centern

Düsseldorf (ots) - PwC-Studie zu Shared Service Centern (SSC):Wissensbasierte und komplexe Tätigkeiten nehmen zu / Digitalisierungist der wichtigste Treiber / Hochqualifiziertes Personal wird zumErfolgsfaktorDie Digitalisierung hat die Arbeit in Shared Service Centern (SSC)tiefgreifend verändert: Knapp zwei Drittel der SSC setzenmittlerweile auf Robotic Process Automation (RPA), um zeitintensive,repetitive und bislang manuell ausgeführte Aufgaben zuautomatisieren. Gut ein Viertel nutzt virtuelle Assistenten, sogenannte Chatbots, um automatisierte Services im Kundenkontakt zuerbringen. Und in fast jedem zehnten SSC kommt schon heute KünstlicheIntelligenz zum Einsatz. Diese digitalen Technologien helfen nichtnur dabei, Zeit und Kosten zu sparen und die Qualität der Services zuerhöhen. Sie verändern auch das Aufgabenspektrum von SSC: Dieseübernehmen immer komplexere Tätigkeiten. Zu diesen Ergebnissen kommteine PwC-Studie. Sie basiert auf einer Befragung von Unternehmen, diezusammen mehr als 160 Shared Service Center weltweit betreiben."Shared Service Center sind heute fester Bestandteil jederGeschäftsstrategie. Die Tätigkeiten, die Unternehmen auslagern, habensich jedoch verändert: Ging es früher um reine Routinetätigkeiten fürIT oder Accounting, verlagern Unternehmen heute immer mehrGeschäftstätigkeiten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, in eineunabhängige Gesellschaft. Diese übernimmt zunehmend auchwissensintensive und höchst anspruchsvolle Tätigkeiten", kommentiertMichael Suska, Partner bei PwC und Experte für SSC.Unternehmen tun sich schwer mit Auslagerung von VertriebsaufgabenWie hoch der Anteil der Prozesse ist, die ein Unternehmen an SSCüberträgt, hängt maßgeblich von der Funktion ab: Im BereichAccounting sind im Schnitt 71 Prozent der Tätigkeiten in SSCausgelagert. Im Vertrieb sind es nur 18 Prozent. Im Treasury und CashManagement sowie der IT liegt der Anteil bei 55 Prozent; für dieSteuerfunktion bei 46 Prozent. Im Schnitt werden 42 Prozent derHR-Aufgaben, 41 Prozent der Einkaufstätigkeiten und 38 Prozent derControlling-Prozesse in SSC erbracht.Der durchschnittliche Grad der Standardisierung von Aufgaben undProzessen im SSC liegt bei rund 60 Prozent. Gut ein Drittel derAufgaben laufen komplett automatisiert ab. Dieser Anteil wird in denkommenden Jahren steigen: Die Befragten verfolgen das Ziel, imSchnitt 64 Prozent der Abläufe zu automatisieren.Shared Service Center spüren Folgen des FachkräftemangelsDer Wandel von Shared Service Centern vom Erfüller repetitiverAufgaben zum Partner für wissensintensive Tätigkeiten hat auchweitreichende Auswirkungen auf die Personalsituation. "Es brauchtmotivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter, die diesen zunehmendanspruchsvollen Aufgaben gerecht werden - und eine möglichst niedrigeFluktuation, damit aufgebautes Wissen nicht direkt wieder verlorengeht", so die Einschätzung von Michael Suska. Bei rund vier von zehnBefragten (37 Prozent) liegt die Fluktuation zwischen 11 und 20Prozent. Knapp einem Drittel (31 Prozent) gelingt es, diese zwischen5 und 10 Prozent zu reduzieren.Um Mitarbeitende in ihren SSC zu halten, setzen die Befragten aufeinen Mix aus finanziellen und nicht-finanziellen Anreizen: 88Prozent bieten ihrer Belegschaft Vorteile wie beispielsweisereduzierte Versicherungsbeiträge oder kostenlose Mitgliedschaften imFitnessstudio. 86 Prozent setzen auf Weiterbildung, 80 Prozent zahleneinen Bonus.Diese Maßnahmen lohnen sich, denn der Aufwand, um neueMitarbeitende für ein SSC zu gewinnen, ist hoch: Je nachKarrierestufe benötigen die Befragten zwischen 4 (Junior Level) undknapp 8 Monaten (Management Level), um einen neuen Mitarbeitenden fürdas Accounting im SSC einzustellen. Der Zeitaufwand für dieRekrutierung von IT-Experten ist höher: Hier vergehen fast 6 Monate,bis ein neuer Kollege auf Junior-Ebene gefunden ist, aufManagement-Level sind es auch hier 8 Monate.Die Studie belegt zudem, dass Offshoring für viele Unternehmenkein Thema mehr ist. Als Standort für SSC sind vielmehr wieder Ländermit hohen Löhnen gefragt, in denen der Zugang zu hochqualifiziertenMitarbeitern für komplexe, wissensintensive Tätigkeiten gesichertist. Rund ein Viertel der europäischen Befragten hat kürzlich ein SSCin Deutschland, Großbritannien oder der Schweiz aufgebaut oderTätigkeiten in eines dieser Länder verlagert.Kostenersparnis bleibt Hauptmotivation für AuslagerungDie Hauptmotivation für die Auslagerung in SSC ist und bleibt dieAussicht auf Kostenersparnisse: Die Ergebnisse zeigen, dassEffizienzsteigerungen bis zu 30% erzielt werden können. 96% derbefragten Unternehmen konnten ihre Effizienzziele erreichen odersogar übertreffen. Maßgeblich hierfür sind vor allemKosteneinsparungen durch Kapazitätsreduktion sowie Auswirkungen vonDigitalisierungsmaßnahmen. Damit lagen die Effizienzsteigerungen derBefragten - trotz Digitalisierung - allerdings nicht wesentlich höherals vor zwei Jahren. "Um das volle Einsparpotenzial durch dieDigitalisierung zu nutzen, sind hohe Investitionen in Technologienund Experten nötig - dementsprechend wird es noch einige Jahredauern, bis das komplette Potenzial sichtbar wird", so das Fazit vonMichael Suska.Hier gelangen Sie zur Studie: www.pwc.de/ssc