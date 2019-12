Digitalisierung ermöglicht Paradigmenwechsel in der Immobilienbranche / Center Smart Commercial Building erarbeitet neue Konzepte zur Nutzung und zum Betrieb von Gewerbeimmobilien (FOTO)

Aachen (ots) - Das neue Center Smart Commercial Building im Cluster SmartLogistik auf dem RWTH Aachen Campus versteht sich als zentraler Ansprechpartnerzur Generierung und Vermittlung von Wissen rund um die Nutzung und den Betriebvon Gewerbeimmobilien. Das Center setzt sich zum Ziel, die Ära des SoftwareDefined Buildings zu prägen - zusammen mit Projektentwicklern, Investoren,Betreibern, Planern, Technologieanbietern und Softwareunternehmen. Dazu zählenUnternehmen wie Drees & Sommer, Signify, Enlighted, Zumtobel, ThingIT,Art-Invest und American Tower Germany.Bislang bestimmten vorrangig die Lage und die architektonische Gestaltung einerImmobilie ihren Wert. Zukünftig hängt dieser Wert mehr und mehr von dereingesetzten Software und den integrierten Services für die Gebäudenutzer ab.Angesichts dieses Paradigmenwechsels in der Immobilienbranche ist dieEntwicklung neuer Nutzungs- und Betreiberkonzepte erforderlich. Dazu zählenneben der technischen Gebäudeausstattung neue Geschäftsmodelle, die Erschließungvon Potenzialen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz und die Möglichkeitender Mensch-Maschine-Interaktion.Das Center Smart Commercial Building arbeitet in interdisziplinärenForschungsteams, um zukünftige Herausforderungen der Branche zu analysieren, zuerforschen und thematisch zu durchdringen. Das neue Center verfügt über einenoptimalen Industriezugang und profitiert im Ökosystem RWTH Aachen Campus voneiner schnell wachsenden Forschungsinfrastruktur. In kurzen Sprints werdenLösungen in enger Zusammenarbeit mit Forschungs- und Industriepartnern zügigumgesetzt und in skalierbare Konzepte übertragen. In realen Testumgebungen, etwain den Innovation-Labs, werden diese Lösungen mit Hilfe von Demonstratorengetestet und für den vorgesehenen Einsatz im Feld adaptiert."Bei der Bemessung des Wertes einer Immobilie wird ein massives Umdenkeneinsetzen. Die Steigerung der Gesamtproduktivität der Immobiliennutzung durchmehr Flächenproduktivität, Verbesserung der Arbeitsbedingungen undNutzungsqualität sowie neue energetische Konzepte werden entscheidend sein undzu tatsächlicher Nachhaltigkeit führen. Erst Innovationen durch Digitalisierungund Software werden die Erschließung dieser Potenziale ermöglichen", sagt Dr.Gerhard Gudergan, Leiter Center Smart Commercial Building. Passend dazuveranstaltet das Center die Fachtagung Smart Building Solutions am 1. und 2.April 2020 im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus. Denthematischen Schwerpunkt bilden Plattformen, die Planungs-, Gebäude- undNutzerdaten intelligent miteinander verknüpfen.Weitere Informationen: http://ots.de/e4CerDPressekontakt:Birgit MerxCluster Smart Logistikc/o FIR e. V. an der RWTH AachenTelefon: +49 241 47705-150E-Mail: Presse@fir.rwth-aachen.deSonja WiesnerRWTH Aachen CampusTelefon: +49 241 80-25794E-Mail: sonja.wiesner@rwth-aachen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126941/4466139OTS: RWTH Aachen Campus GmbHOriginal-Content von: RWTH Aachen Campus GmbH, übermittelt durch news aktuell