Digitalisierung erfasst Industrieversicherer / Analyse von Oliver Wyman und Marsh prognostiziert Veränderung des Geschäftsmodells

München/Frankfurt (ots) -Vertrieb und Kunden treiben die Digitalisierung derIndustrieversicherer an. Der zügige Wandel vom Produktgeber zumRisikopartner verspricht großes Potenzial. Doch um schnell genugvollumfängliche Kundenlösungen anbieten zu können, müssen Versichereroffen gegenüber digitalen Innovationen, Ideen und Partnern sein. Daszeigt eine gemeinsame Untersuchung des IndustrieversicherungsmaklersMarsh und der Strategieberatung Oliver Wyman. Für 90 Prozent derbefragten Versicherer hat der Ausbau der digitalen Fähigkeiten in dennächsten Jahren höchste Priorität.Mittlerweile ahnen die Industrieversicherer, was die Stundeschlägt: Die Digitalisierung wird auch das Geschäft mit Mittel- undGroßunternehmen radikal verändern. Zum einen hat die Industrie 4.0einen anderen Absicherungsbedarf als ihre Vorstufen. Zum anderenstellen die Kunden und Vertriebspartner heute ebenfalls höhereAnforderungen an die digitale Zusammenarbeit mit den Versicherern.Doch während zahlreiche Studien den digitalen Wandel des Geschäftsmit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie mit Kleinstgewerbebeschreiben, stand das Industriesegment ab einem Umsatzvolumen von 25Millionen Euro aufwärts bisher nicht im Fokus. Das ändert sich jetztmit der gemeinsamen Untersuchung von Marsh und Oliver Wyman, derenErgebnisse ab sofort vorliegen.Im Rahmen der Analyse "State of Play - Digitalisierung in derdeutschen Industrieversicherung" haben die Autoren 19 bedeutendeIndustrieversicherer in Deutschland zum Stand ihrerDigitalisierungsinitiativen befragt, Unterschiede zwischen denAkteuren herausgearbeitet und darauf aufbauend Zukunftsszenarienentworfen. Zunächst einmal halten 95 Prozent der Umfrageteilnehmerdie Digitalisierung explizit im Geschäft mit mittleren und großenIndustrieunternehmen für wichtig. Für 84 Prozent führt kein Weg aneiner zunehmenden Digitalisierung aller Abläufe vorbei. 79 Prozentder Befragten sagen deshalb eine Veränderung ihres Geschäftsmodellsvoraus. Dementsprechend räumen 90 Prozent dem Auf- und Ausbau ihrerdigitalen Fähigkeiten in den nächsten Jahren höchste und hohePriorität ein. "Auch die Industrieversicherer haben Digitalisierungdamit klar als strategische Priorität definiert", sagt DietmarKottmann, Partner bei Oliver Wyman.Die Studie stellt fest, dass man zwischen zwei Gruppen vonVersicherern differenzieren sollte. Die eine fokussiert sich aufLösungen zur Kundeninteraktion und intelligente Systeme für komplexeProzesse, wohingegen die andere stärker eine Digitalisierung derMassenprozesse vorantreibt. "Welche Gruppe letztlich die Nase vornhaben wird, ist noch nicht ausgemacht", sagt Jens-Daniel Florian,Leiter Strategie bei Marsh. "Beide Strategien haben ihre Chancen undGefahren." Je nachdem, ob das Potenzial stärker in einer Optimierungvon Prozessen mittels Standards oder in individualisierten Konzeptenfür Kunden liegt, kann die jeweilige Gruppe ihre Stärken ausspielen.Bionische Digitalisierung als ZielbildAktuell steht der digitale Wandel der Industrieversicherung ganzam Anfang. So werden die Technologien hinter den SchlagwörternKünstliche Intelligenz, Internet der Dinge und Blockchain von denVersicherern bisher kaum angewendet. Lediglich in Sachen Datenanalyseund Prognosemodelle gaben 18 Prozent der Befragten an, über "vollausgebaute" beziehungsweise im Branchenvergleich sogar "führende"technologische Fähigkeiten zu verfügen. Angesichts der Bedeutungdieser beiden Stellschrauben für das Risikomanagement, und ebenso fürdas digitale Kundenerlebnismanagement, ist auch dieser Anteil eherbescheiden. Immerhin: Rund zwei Drittel der Versicherer gaben an,derzeit ihre Kompetenzen in allen vier Technologiefeldern zuerweitern und entsprechend zu investieren.Dabei positioniert sich die Branche klar gegen eineVolldigitalisierung. Fast alle Studienteilnehmer (95 Prozent) sehenals Zielbild eine "bionische Digitalisierung". Dabei wird der Menschim Tagesgeschäft nicht komplett von der Technik ersetzt, sondernseine Fähigkeiten werden gezielt ergänzt. Aus Sicht einesIndustrieversicherers gibt es viele Möglichkeiten der Optimierungbestehender Prozesse. Einige vielversprechende Anwendungsfälleexistieren bereits. Sie gehen über den klassischen Gedanken des"Versicherns" hinaus und fokussieren stärker Aspekte desRisikomanagements, also des "Schützens". "Hier eröffnet sichAnbietern die Chance, sich vom analogen Produktgeber zum digitalenRisikopartner jedes einzelnen Kunden weiterzuentwickeln", sagtKottmann. "Die derzeit vorzufindenden Ansätze in diese Richtungbasieren oft auf Erfahrungen aus dem KMU-Segment", so Kottmannweiter. Letztlich helfen sie aber nur bedingt, da die Charakteristikades Geschäfts mit Mittel- und Großindustriekunden - Komplexität,Individualität, Internationalität - zu anderen Anforderungen unddamit anderen Handlungsempfehlungen führen.Das Potenzial ist riesigEs gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung. Die Versichererkönnten zum Beispiel durch Digitalisierung ihres Schadenmanagementserhebliche Effizienzgewinne realisieren. Der Bereich Schaden ist inder Regel der größte Kostenblock eines Versicherers. Gleichzeitig isthier der Digitalisierungsgrad über alle Sparten hinweg äußerstgering. Eine End-to-End automatisierte Schadenbearbeitung kennt dieAssekuranz bislang nur in der Autoversicherung. Dabei ist ausKundensicht die Schadenregulierung stets der "Moment der Wahrheit"."Versicherer, die im Schadenfall überzeugen, binden Kunden auf Daueran sich", weiß Thomas Olaynig, Stellvertretender Chief Market Officerbei Marsh. Und der Vertrieb erhält ein schlagkräftiges Argument andie Hand. Mehr noch: Die realisierbaren Kostensynergien könnten ineiner für den Kunden günstigeren Prämie münden. Stark ausbaufähigsind auch Dienstleistungen zur Vorbeugung und Linderung von Schäden(Pre-Claim-Services). Bei nur 16 Prozent der Befragten kommen dafürgeeignete Werkzeuge zum Einsatz.Solche Potenziale zu heben, ist allerdings nicht nur eine Frageder technologischen Möglichkeiten, sondern vor allem vonunternehmerischer Weitsicht. "Versicherer und ihreEntscheidungsträger müssen auf nahezu allen Ebenen den Begriff Risikoweiterdenken. Dafür notwendig sind neue, viel umfassendere Lösungen,die einem Kunden zum Teil nur mit Partnern zur Verfügung gestelltwerden können", so Jens-Daniel Florian. Das wiederum verlangt vonetablierten Anbietern Mut, neue Wege einzuschlagen sowie Offenheitgegenüber Innovationen und Ideen. Weil es dabei auch aufSchnelligkeit ankommt, ist zudem die Aufnahmebereitschaft von Drittenvon größter Bedeutung. Letztlich entsteht ein Netzwerk miteinanderagierender Unternehmen. Im Idealfall führt so ein digitales Ökosystemzu einheitlichen Standards, ohne die eine Industrie 4.0 nicht denkbarist. Wo die Versicherer sich auf diesem Weg aktuell befinden und wiesie dabei im Einzelnen vorgehen, auch das analysiert die erste Studiezur Digitalisierung der Industrieversicherung in Deutschland.Pressekontakt:Davina Zenz-SpitzwegOliver WymanTel. +49 89 939 49 243davina.zenz-spitzweg@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell