"Digitalisierung braucht vollständige Berücksichtigung der Pflege" / bpa-Präsident Meurer fordert praxistaugliche Regelungen

Berlin (ots) - "Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens darf die Pflegenicht fehlen. In der Mehrzahl der Regelungen wird die Pflege nunmehr mitgenannt.Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dennoch gibt esBeschränkungen und es werden längst nicht alle Potentiale derPflegeeinrichtungen und Pflegekräfte genutzt." Das sagt Bernd Meurer, Präsidentdes Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), anlässlichder heutigen Anhörung zum Referentenentwurf zum Patientendaten-Schutzgesetz(PDSG).Erforderlich sei eine vollständige Beteiligung der Pflege. "Wer Digitalisierungwill, muss die Pflege mitdenken", fordert der bpa-Präsident. Dafür brauche esklare und einfache Zugänge zu den erforderlichen Daten, wie sie auch Ärzten zurVerfügung stehen, und die unbürokratische Übermittlung von Rezepten undVerordnungen mit Zustimmung der Versicherten. Stattdessen werde die Pflege beimDatenaustausch, der ja der Versorgungsqualität dienen und damit denPflegebedürftigen zugutekommen soll, noch nicht vollständig einbezogen.Die vorgesehene zeitliche Begrenzung der Zugriffsgewährung sei für den Alltag inder pflegerischen Versorgung wenig sinnvoll. Meurer: "Ein pflegebedürftigerMensch, ob im Pflegeheim oder Daheim, begibt sich in eine langfristigeVersorgungssituation. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine Zugriffsgewährunghier zeitlich beschränkt werden muss. Stattdessen sollte es demPflegebedürftigen freistehen, für die gesamte Dauer seiner Versorgung durch denjeweiligen Leistungserbringer diesem eine Zugriffsberechtigung erteilen zukönnen."