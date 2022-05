Digitalisierung mit blue office®

Hochdorf (ots) -Die ERP-Software blue office® www.blue-office.ch ermöglicht den Anwendern, ihre Bestellungen und Aufträge vollständig digital statt manuell mit Papierbergen, Lochern und Ordnern zu handhaben. Umfangreiche Hängeregistraturen und endlose Ablageordner gehören somit der Vergangenheit an. Es besteht jederzeit ein aktueller Überblick über den Warenbestand und die erforderlichen Bestellmengen bezogen auf Aufträge, auch als Zukunftsprognose. So können sämtliche Bestellungen zeitgerecht und lageroptimiert erfolgen und die Liefertreue ist gewährleistet."Mit dieser effizienten Verarbeitung spart ein Unternehmen Zeit und Archivplatz. Durch die zentrale digitale Verfügbarkeit erhöht sich die Transparenz und die Suche nach Papieren gehören damit der Vergangenheit an." freut sich Moritz Neuschütz, CEO der blue office ag.blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess die optimale Wahl für Unternehmen.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Waren-wirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuell